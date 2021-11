Přes léto by to byla katastrofa, říká trenér Rohan. Kanál v Troji bude kvůli rekonstrukci na čas zavřený

Až doteď totiž těsně nad slalomovou dráhou v pražské Troji ústila do Vltavy kanalizace. Nově to bude až pod ní. Právě teď se na tom při rekonstrukci pracuje.

„V případě větších srážek tam přepadávala kanalizace, což bylo hodně nepříjemné. Teď všechny špíny nepotečou do naší sportovní propusti,“ vysvětloval pro Radiožurnál trenér Jiří Rohan.

To je sice dobrá zpráva nejen pro šéfa organizátorů závodů v pražské Troji a pro samotné slalomáře, ale zároveň i komplikace.

Právě v Troji toho totiž normálně nejvíc natrénují a teď má být tamní kanál kvůli rekonstrukci až do jara zavřený.

„Vyšli nám vstříc v tom, že se ta stavba odehrává přes podzimní a zimní měsíce, což je lepší, než kdyby to bylo přes léto. To by byla katastrofa. I tak to ale naši přípravu hodně zasahuje,“ doplňuje Rohan.

Naštěstí mají čeští slalomáři i tak kde trénovat, třeba v Brandýse nad Labem nebo na pražské Štvanici.

„Teď se podělíme o tuhle dráhu, která sice není tak dobrá jako ta v Troji, ale kanál je dobrý na zimu, protože se tam dá vyjíždět po straně a skoro se tam nechodí, takže je na zimní přípravu skoro i vhodnější,“ naráží vítězka letošního Světového poháru Tereza Fišerová na to, že na Štvanici nemusí mezi jednotlivými jízdami vylézat z lodi – na rozdíl od Troji.

Mimo to ještě víc zimního času než jindy stráví čeští reprezentanti v zahraničí.

„Myslím, že se k tomu všichni postavili podobně jako já a spořili peníze. Máme tam nejen akce na vodě, ale pojedeme i na běžky do Livigna,“ říká za vodní slalomáře z Vysokoškolského sportovního centra Victoria Jiří Rohan.

Na vodě už byl jeho tým v Paříži, teď je v Augsburgu a čekají ho ještě soustředění v Emirátech nebo na Reunionu.

„Upřímně řečeno jsem si před tou sezonou říkal, že to bude hrozné, ale teď se na to docela těším, že bude klid,“ těší se na méně mediálních a sponzorských povinností a více času na trénink olympijský vítěz Jiří Prskavec.