Po vzoru kamaráda Krpálka. Prskavec zkouší novou disciplínu, jízda v kanoi mu má pomoct v tréninku

Ve své kajakářské kategorii vyhrál vodní slalomář Jiří Prskavec všechno. Olympijské hry, několikrát mistrovství světa i Evropy a také celkové hodnocení Světového poháru. I čerstvý vítěz ankety Kanoista roku, která oceňuje nejlepší závodníky napříč disciplínami, hledá nové výzvy, a tak si vyzkoušel i jízdu v kanoi.

Jeho kamarád judista Lukáš Krpálek po olympiádě v Riu změnil váhovou kategorii a zlato získal i o pět let později v Tokiu. Neplánuje podobný „přestup“ i Jiří Prskavec?

Ve své kajakářské kategorii vyhrál vodní slalomář Jiří Prskavec všechno, a tak zkouší nové výzvy.

„Tuhle otázku jsem nechtěl dostat. Disciplínu určitě měnit nebudu, ale mám v záloze takový pokus. Nechal bych to zatím v tajnosti, ale jiných možností moc nemáme,“ řekl s úsměvem Prskavec pro Radiožurnál. Vzápětí už tajemství prozradil.

„Kanoi jsem si objednal, ale pro začátek v ní musím vydržet klečet aspoň dvacet minut v kuse. Táta se na mě byl podívat a začal s tím, že to není tak strašné, když jsem projel pár kombinací. Ale musel jsem z toho brzy vylézt, strašně mě to bolelo a měl jsem křeče,“ popisoval dobře naladěný Prskavec své první zkušenosti s kanoí.

„To bylo víc času stráveného na břehu než v lodi. Vydržel vždycky dvě minuty a musel vylézt. Takže se mi zdálo neefektivní, abychom do toho šli víc. Ale on říkal, že bude trénovat klečení doma před televizí,“ doplnil Jiří Prskavec starší, otec a trenér olympijského vítěze.

A co si od klečení v kanoi místo sezení v kajaku slibují? Rozbití tréninkového stereotypu, ale i další motivaci.

„Mohlo by mi to spíš pomoct v posunu kajakové techniky. A kdyby mi to šlo, sjel bych si v tom i nějaké závody,“ doplnil Prskavec.

Sám podobné vyhlídky rozhodně krotí, ale třeba Australanka Jessica Foxová je olympijskou medailistkou a několikanásobnou mistryní světa jak na kajaku, tak na kanoi. I když samozřejmě po dlouholetém tréninku.