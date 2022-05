Kanoista Fuksa triumfoval na Světovém poháru v Račicích, na pětistovce pokořil i olympijského vítěze

Kanoista Martin Fuksa vyhrál na Světovém poháru v Račicích závod na oblíbené pětistovce. Porazil i olympijského vítěze z kilometru Brazilce Isaquiase Queiroze, který s ním jako jediný dokázal držet krok. Čtyřkajak Jakub Špicar, Radek Šlouf, Jakub Zavřel a Daniel Havel obsadil na stejné trati páté místo, kanoistka Martina Malíková dojela na kilometru sedmá. Račice (Litoměřicko) 12:53 21. 5. 2022 (Aktualizováno: 13:05 21. 5. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radost vítězného Martina Fuksy | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

Devětadvacetiletý Fuksa potvrdil, že se mu na neolympijské trati daří. Dnes zvítězil způsobem start-cíl, Queiroze nakonec porazil o tři desetiny a slaví dvanáctý triumf v seriálu. Kromě toho má z pětistovky i dva tituly mistra světa a sedm zlatých medailí z ME.

Čtyřkajak vyhráli Španělé ve složení Saúl Craviotto, Carlos Arévalo, Marcus Walz, Rodrigo Germade, stříbrní medailisté z loňských olympijských her v Tokiu. Za suverénními Španěly dojeli druzí loňští mistři světa Ukrajinci, třetí skončila Litva a čtvrté Německo.

Češi v pátek vyhráli rozjížďku před silným Německem, které obměnilo jen jednoho člena ze zlatého kvarteta z Tokia, a pak ovládli i semifinále.

Dnes ale na nejlepší nestačili, za vítěznými Španěly zaostali téměř o dvě sekundy a na bronz ztratili 44 setin.

„Umístění to není špatné. Je tady nejsilnější světová špička,“ řekl zadák Havel. Na páteční výkony ale české kvarteto nenavázalo.

„Jízda to nebyla špatná, jen včera obě jízdy byly trochu jiné. Myslím si, že sehrála roli určitě nervozita. To, že se nám včera ty dvě jízdy povedly, porazili jsme silnou německou posádku... Podvědomě jsme pociťovali tlak, že by z toho i ta medaile mohla být. Myslím si, že nás to trošičku svázalo,“ přemítal.

Problém byl především ve střední části tratě. „Nechytili jsme to naše tempo, kdy dotahujeme ty lodě. Když zvedáme do finiše, tak jsme jim už blíž. To se nám dneska nepovedlo,“ doplnil Špicar.

V neděli pojede o medaile na kilometrové trati v Labe aréně deblkajak Tomáš Sobíšek, Martin Kulich. Další české lodě mohou přibýt po dnešních odpoledních rozjížďkách a semifinále.