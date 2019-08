‚Věřil jsem, že to vyhraju.‘ Kajakař Dostál si druhým místem na mistrovství zajistil start na olympiádě

Kajakář Josef Dostál získal na mistrovství světa v Szegedu stříbro na kilometru a vybojoval účastnické místo na olympijských hrách v Tokiu. Obhájce bronzové medaile v závěru podlehl jen domácímu Bálintu Kopaszovi a zajistil si již desátý cenný kov ze světových šampionátů, z toho sedmý individuální. Pro českou výpravu v Maďarsku získal první cenný kov. Szeged (Maďarsko) 15:16 24. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kajakář Josef Dostál | Foto: Zsolt Szigetvary | Zdroj: ČTK/AP

„Jsem řád, že se mi podařilo pro Česko vyjet olympijské místo,“ řekl Dostál pro Radiožurnál. „Chtěl jsem to nicméně vyhrát, věřil jsem v to až do posledních sta metrů. Ale Kopasz byl dnes lepší,“ dodal. Maďar se kolem něj i Pimenty přehnal a vyhrál o sekundu a čtvrt.

Podmínky byly podle něj lepší než v předchozích dnech. Co mu na jízdě nejvíc vadilo, byla kulisa. „Bylo to až nepříjemné. Nemohl jsem se soustředit sám na sebe, na svůj dech a na každý záběr. Ale bubny byly tak silně slyšet, že mně to psychicky nepomohlo,“ uvedl.

Bratři Fuskové

Bratrům Petru a Martinu Fuksovým na deblkanoi postup na olympiádu unikl. Ve finále obsadili na kilometrové trati poslední deváté místo, k zajištění účasti v Tokiu přitom potřebovali porazit alespoň jednu loď.

O naději je ve finále definitivně připravila vlna, kterou dostali do stříbrných Kubánců. „Když ji dostanete, chvíli na ní můžete jet, ale pak když vás přejde, tak je to hotovo. Hodně vás stahuje směrem k bójím, tam ani nemůžeme moc pádlovat, abychom nebyli diskvalifikovaní,“ řekl Petr Fuksa.

Finálový kilometr byl těžší než ten semifinálový, který je přiblížil na dosah olympiádě. „Asi jsem pak vytuhnul, fouká proti, tak je to delší. Včera foukalo krásně do zad, tak to jede rychle a líp to uteče,“ přemítal Petr Fuksa. V závěru už rezignovali a nabrali velkou ztrátu. „Je to zklamání, uvidíme, co bude dál.“

Jeho starší bratr Martin se hned po dojezdu vzdálil, protože ho odpoledne čeká semifinále na singlu a kilometru.

Deblkanoe pojedou o olympijská místa ještě na kontinentálních kvalifikacích. Ta evropská se uskuteční v květnu 2020 v Račicích.

Další výsledky

Kanoista Filip Dvořák obsadil na neolympijské trati na 500 metrů šesté místo. Vyhrál olympijský šampion Němec Sebastian Brendel, velký soupeř Martina Fuksy na kilometru. Deblkajak Jan Vorel, Vilém Kukačka dojel při premiéře mezi seniory ve finále neolympijské pětistovky sedmý.

Desáté zlato v řadě na velké mezinárodní akci na trati 200 metrů slaví kajakářka Lisa Carringtonová. Novozélandská šampionka neprohrála na sprinterské dvoustovce na mistrovství světa od roku 2011, postupně do své sbírky přidala osm titulů z MS a dvě olympijská zlata.

Ve finále dvoustovky kanoistek naopak překvapila teprve sedmnáctiletá Američanka Nevin Harrisonová, která svůj debut ozdobila titulem.

Výsledky mistrovství světa v rychlostní kanoistice K1: 1. Kopasz (Maď.) 3:36,07, 2. Dostál (ČR) 3:37,31, 3. Pimenta (Portug.) 3:37,63.

C2: 1. Liou Chao, Wang Chao (Čína) 3:40,55, 2. Torres, Jorge (Kuba) 3:41,46, 3. De Souza Silva, Queiroz Dos Santos (Braz.) 3:44,34, ...9. M. Fuksa, P. Fuksa (ČR) 4:02,02.