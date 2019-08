Kanoista Fuksa: Pro účast na olympiádě s bratrem bych obětoval i individuální medaili

Individuálních cen má doma plnou vitrínu, teď ale před kanoistou Martinem Fuksou stojí jiná velká výzva. Šestadvacetiletý reprezentant bude na mistrovství světa v Szegedu kromě singlu bojovat o účast na olympiádě v Tokiu i v deblkanoi, a to s mladším bratrem Petrem. Szeget 9:51 22. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Deblkanoe ve složení Petr a Martin Fuksovi | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková | Zdroj: ASC Dukla

„Szeged je prostě jedna z nejlepších tratí vůbec i co se týče divácké kulisy, které nemáme v kanoistice tolik. Szeged je úplně jiná liga. Mám na to dobré vzpomínky, když jsem tam několikrát vyhrál. Doufám, že nám bude dobře foukat a pojedeme rychle,“ citoval Radiožurnál Martina Fuksu.

Sen o startu na olympiádě už si splnil před třemi lety v brazilském Riu, teď si ale kanoista Martin Fuksa může zajistit účast na příštích hrách v Tokiu společně s mladším bratrem Petrem.

Bouřlivou kulisu v Szegedu Martin Fuksa dobře zná. Vždyť před osmi lety právě na zdejším kanále jako osmnáctiletý junior debutoval na seniorském mistrovství světa a taky vinou burácejících tribun v jednom ze závodů pokazil start.

Dnes už se rodákovi z Nymburka z hlučné atmosféry kolena nerozklepou, přesto jsou pro něj závody s bratrem speciální. Jestli má totiž dvojnásobný světový šampión v současnosti nějaký cíl, tak je to účast na olympiádě v Tokiu právě s jednadvacetiletým Petrem.

„Hrozně bych se chtěl dostat na olympiádu, a kdybych tam byl i s bráchou, tak by to bylo úplně nejvíc. I bych oželel cokoliv,“ dodal Martin Fuksa, který by podle svých slov kvůli úspěchu na deblu obětoval i medaili z individuálního závodu.

Oba bratři si společnou premiéru na velké mezinárodní akci odbyli v červnu na Evropských hrách v Minsku, kde skončili šestí. V Szegedu ale českou dvojici čeká ještě tvrdší konkurence.

„Podle mě bude velká konkurence. Nebude to vůbec jednoduché. I probojovat se do finále bude hodně těžké,“ potvrdil mladší ze sourozenecké dvojice Petr Fuksa.