Příprava Martina Fuksy na sezonu? ‚Dvakrát denně na běžkách a minimálně 50 kilometrů,‘ říká kanoista

Rychlostní kanoista Martin Fuksa pravidelně před Vánoci mění pádlo za běžky a místo na vodě najíždí potřebné kilometry na sněhu. V posledních letech v tomto období trénoval v Jizerských horách, kvůli nedostatku sněhu ale tentokrát musel vyrazit jinam. Společně se svým týmem se dvojnásobný mistr světa aktuálně připravuje v italském Livignu. Livigno (Itálie) 14:39 18. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Fuksa na reprezentačních testech v Račicích | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

„Zdál se mi sen, že běžkuji v Livignu, tak jsem se probudil a hned to začal zařizovat. Během pár chvil jsme našli hotel a zamluvili si to tu. Tím, že je Livigno ve větší nadmořské výšce, tak je to tu ještě lepší,“ popisuje pro Radiožurnál netradiční výběr místa pro soustředění Martin Fuksa.

V Livignu se rodák z Nymburka připravuje i s mladším bratrem Petrem, se kterým závodí na deblkanoi. Na běžkách jsou oba sourozenci denně a ve stopě se rozhodně nešetří.

„Na běžky chodíme dvakrát denně a minimem, které chceme dát, je padesát kilometrů denně. Za týden se chceme vejít do tří set, to by bylo super,“ poodkrývá Fuksa ambice.

Kladný vztah k běžkám má Martin Fuksa dlouhodobě. Už třikrát si dokonce zajel i Jizerskou padesátku a loni dokonce v konkurenci víc než čtyř a půl tisíce soupeřů skončil na výborném sedmapadesátém místě. Příští ročník slavného závodu ale elitní kanoista vynechá.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si příspěvek Lukáše Michalíka o běžkařské přípravě kanoisty Martina Fuksy

„Hlavní závod je až 14. února, a to už chceme být v teple, takže Jizerku bohužel nestihnu. Mrzí mě to, ale věřím, že o to víc si to pak vynahradím v roce 2022, kdy se na ní budu chtít připravit víc než doposud.“

Krátce před odjezdem do Livigna se Fuksa připravoval v Turecku a hned na začátku nového roku ho čeká ještě soustředění v Bulharsku. Tréninky v zahraničí jsou pro osminásobného mistra Evropy stěžejní, v předchozích měsících přitom kvůli koronaviru o několik cest do ciziny přišel.

„Za mě je to naprosto perfektní, že se toto může dít, protože jsme na to zvyklí. Věřím, že pro trénink je to potřeba. Když je člověk na soustředění, tak přeci jen nemusí řešit nic jiného než trénink, a to je důležité. Jsem rád, že nám zatím všechna soustředění vycházejí a doufám, že to tak bude až do olympiády,“ přeje si rychlostní kanoista Martin Fuksa.