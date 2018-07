Cíl splněn. ‚Pokud chci medaile z MS, v Česku mě nemůže nikdo porazit,‘ ví sedminásobný mistr Fuksa

„Doufám, že ten závod bude úspěšný. Nemáme toho s bráchou tolik najeto, ale dáme do toho všechno. Já ten sedmý titul prostě chci a vybojujeme ho,“ řekl Radiožurnálu Martin Fuksa před svým sedmým vystoupením na mistroství republiky v Račicích.

Bratři Fuksové pak chvíli fanoušky i sami sebe napínali, ale zvítězili. Martin Fuksa dosáhl na sedmý titul během jednoho prodlouženého víkendu, ke čtyřem mu pomohl mladší bratr Petr.

„Cíl splněn a je jedno, jestli je to o vteřinu nebo o dvě desetiny. Teď jsem hrozně unavený a všechno ze mě spadlo. Ze začátku jsem si myslel, že by to mohlo být jednoduché, ale těch závodů je fakt šíleně moc a i když se to nezdá, je to fyzicky náročné,“ přiznal se Martin Fuksa.

Dvojnásobný mistr světa v Račicích zvítězil na třech individuálních tratích, třikrát v deblkanoi s mladším bratrem Petrem i ve čtyřkanoi na pětistovce.

„Bylo to super, ale zároveň hodně náročné. Debla jsme sjížděli málokrát, protože se brácha soustředí na singla. Tyhle závody byly první v roce, bylo to komplikovanější, ale zvládli jsme to na jedničku,“ řekl Petr Fuksa.

Porazit Fuksu? Nereálné

Je starší bratr, 25letý Martin, v Česku nemá konkurenci. V závodech s jeho účastí se bojovalo jen o druhé místo.

„Konkurence není, protože jsem si to tak nastavil. Kdybych netrénoval a nemakal, tak tu konkurenci mám. Ale trénuju a makám, proto konkurenci nemám. Nemyslím si, že je to arogantní sebevědomí, ale zdravé. Pokud chci zajíždět medaile na mistrovství světa, v Čechách mě nikdo nemůže porazit. A myslím, že to vědí všichni,“ vysvětluje Martin Fuksa.

Ví to i Dan Drahokoupil, který dojel za Fuksou na dvoustovce poměrně těsně druhý. Je možné ho porazit? „Ne. To je nereálné,“ směje se Drahokoupil, který měl velkou radost z druhého místa. Hvězdou šampionátu je Martin Fuksa.