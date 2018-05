‚S motivací nijak nebojuji.‘ Kanoistu Martina Fuksu letos čeká obhajoba titulu mistra Evropy i světa

Český kanoista byl v loňské sezoně takřka nepřekonatelný - kromě titulu mistra světa získal zlato na evropském šampionátu a ovládl i Světový pohár. Přesto žádné problémy s nedostatkem motivace v přípravě na novou sezonu neměl.

„S motivací nijak nebojuju. Mě ten sport fakt baví a uvědomuju si, že to, co dělám, je pro mě fakt super. Můžu dělat to, co mě fakt naplňuje, takže s motivací to není nijak špatné,“ vyprávěl Martin Fuksa, který na začátku května ovládl domácí nominační závody na 200, 500 i 1000 metrů. Zároveň ale přiznal, že na startu nové sezony neumí úplně odhadnout, jak na tom výkonnostně je.

„Na jaře jsem vždycky celkem hodně nervózní a nevím, jestli mi to úplně jde, nebo nejde. Já bych nominační závody asi ani nemusel jezdit díky výsledkům z minulého roku, ale je to pro mě dobré z toho důvodu, že nejedu hned první závod Světový pohár a že si taky vyzkouším na domácí trati, jak na tom jsem,“ říká Fuksa.

První závod Světového poháru čeká Fuksu už tento víkend v maďarském Szegedu. Kromě jízdy na singlekanoi před ním letos stojí ještě jedna výzva. Společně s bratrem Petrem by se rád dostal na mistrovství světa na deblkanoi a to pro něj může být náročný úkol.

„Musím říct, že s tím deblem nemám tolik zkušeností, jelikož jsme minulý rok s bráchou jeli jeden závod. Pak tuhle jarní nominaci, dva Světové poháry a pořád to pro mě bylo takové druhořadé. Pořád je pro mě prioritní singl a tohle bylo tak na zkoušku. Na tréninku jsme spolu taky neodjeli moc,“ říká Fuksa.

I tak by se jim ale mohlo dařit. Třeba i proto, že Martinův mladší bratr Petr s ním v tréninku na singlkanoi dokázal držet krok.

„Jezdil lépe a lépe, takže jsme někdy fakt dojížděli dost podobně. Říkal jsem si, jestli já jsem tak špatný, nebo jestli on se takhle zlepšil,“ usmívá se Fuksa.

Pro oba bratry bude v jízdě na deblkanoi důležité, aby dokázali sloučit své pohyby dohromady.

„Ta loď se úplně jinak pohybuje, protože každý máme jiný pohyb v záběru, takže do budoucna pro nás bude nejdůležitější trénovat na tom víc, abychom se sjeli a abychom na té lodi jeli jako jeden člověk. Aby nám ta loď nedělala nějaké kinklání doleva a doprava a jela třeba jako ten můj singl," vysvětluje Martin Fuksa.

Pokud by bratři Fuksové byli spolu v jedné lodi úspěšní, mohli by se pak třeba kvalifikovat i na olympijské hry v Tokiu 2020.