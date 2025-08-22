‚Matador‘ Fuksa chce na mistrovství světa potvrdit suverénní formu. Finálová jízda čeká i čtyřkajak

Česká rychlostní kanoistika vyhlíží medaile na mistrovství světa. Aby ne, když Martin Fuksa zatím vyhrál suverénně všechny jízdy a během pátečního odpoledne nastoupí do finále trati na 500 metrů. Na webu Mezinárodní kanoistické federace o něm dokonce píší jako o matadorovi. I když je úřadujícímu olympijskému vítězi Fuksovi 32 let.

Český čtyřkajak Michal Kulich, Daniel Havel, Jakub Špicar a Radek Šlouf

„Matador zní dobře, těší mě to, ale nechci si to nijak vnucovat. Rozumím tomu, že si to můžu i sám prohrát. Na startu bude jeden kluk, který bude hodně nepříjemný. Nechci ani zmiňovat jeho jméno, abych na to nemyslel, ale doufám, že budu rychlejší. Řeknu vám to po závodě, “ slibuje Martin Fuksa, že po finále pětistovky nám řekne, kde je ten tajemný možný spolufavorit na zlato.

Ve světové konkurenci Fuksa triumfoval na této neolympijské distanci v letech 2015 právě v Miláně a 2017 v Račicích. V Itálii zatím nenašel přemožitele v rozjížďkách ani v semifinále.

Českého fanouška bude po Fuksově výkonu zajímat i další finále pátečního programu - jako další se na kanál vypraví český čtyřkajak ve složení Michal Kulich, Daniel Havel, Jakub Špicar a Radek Šlouf. Za něj mluví nejzkušenější muž - majitel dvou bronzů z olympiády - Daniel Havel.

„Z lepší pozice jsme postoupit nemohli. Budeme závodit na kraji a pojedeme si tak svojí jízdu, nebudeme se tlačit mezi favority uprostřed. Možná jsme si na sebe upletli bič v tom, že se od nás očekává medaile, stejně jako na mistrovství Evropy. Také ale do finále můžeme jít bez tlaku, tolik neočekáváme a budeme chtít předvést to, co umíme,“ dodává Havel.

Čtyřkajak na červnovém mistrovství Evropy v Račicích nestačil jen na Portugalce a v Miláně se kajakářům zatím odveta nepovedla ani v přímém souboji v rozjížďce. Na šampionátu bude posádka usilovat o první medaili od roku 2021, kdy dosáhla na bronz.

Přímé přenosy finálových závodů poslouchejte na stanici Radiožurnál Sport po páteční 15. hodině. Finále pojede i kanoista Antonín Hrabal na dvoustovce, jeho závod by měl začít v 15 hodin a 30 minut.

