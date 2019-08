Martin Fuksa po postupu deblu: Už vím, jaký má Brendl pocit, když mě dojíždí

Vydařený finiš přinesl Martinu a Petru Fuksovi vysněný postup do finále deblkanoistů na mistrovství světa. V Szegedu budou moci díky tomu na kilometru bojovat o zajištění účastnického místa na olympiádu. A osminásobný medailista z mistrovství světa Martin Fuksa získal zkušenost, jak se v závodech na singlu na kilometru asi cítí jeho dlouholetý rival Sebastian Brendel, pověstný silným závěrem. Szeged (Maďarsko) 19:16 23. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kanoista Martin Fuksa | Zdroj: ASC Dukla - Ivana Roháčková

V klíčovém semifinálovém souboji s Italy Češi dlouho těsně zaostávali, až posledních 250 metrů patřilo jim. Po 750 metrech se pokusil Martin Fuksa zavelet k nástupu.

„Já tak nějak zkusil udělat nějaký zvuk jako ‚hueee‘ na 250 do konce. Nevím, jestli jsi to slyšel,“ obrátil se při rozhovoru s novináři na bratra. „Neslyšel,“ odvětil Petr.

Dostál i bratři Fuksovi na deblu jsou ve finále kanoistického mistrovství světa Číst článek

Tak se zkušenější z bratrské dvojice sám rozhodl přidat. „Hopnul jsem si sám pro sebe, zabral jsem a Péťa to musel trochu cítit. Když stahujete lodě před sebou, je to fakt dobrý pocit. Už vím, jaký má Brendel pocit, když mě dojíždí. A já jen myslel na ty Italy, říkal jsem si, že je musíme dát,“ vyprávěl.

Právě v koncovkách závodů Brendel obvykle rozhoduje o svých výhrách nad českým reprezentantem na velkých akcích.

V závěrečném souboji věřil Martin Fuksa v úspěch. „Doufal jsem, že tam brácha něco na ten finiš má. A měl. Jak jsem viděl, že je dotahujeme, tak jsem měl hroznou sílu a věděl, že to přijde. Já už to nechal na něm a jen jsem to šolíchal,“ vykládal 26letý Martin.

A jeho o pět let mladší bratr opravdu cítil energii na zrychlení. „Věděl jsem, že tam něco mám. Když jsme dotahovali ty Rusáky, tak mě to nakoplo ještě víc a mohli jsme jet rychleji,“ doplnil.

Bratři Fuksové ale ještě nemají hotovo. Potřebují v devítičlenném finále skončit do osmé pozice, aby získali olympijské místo. A v semifinále měli z postoupivších lodí pomalejší čas než oni jen Ukrajinci.

„Pro nás je už tohle hrozně dobrý krok a zítřejší finále pojedeme jako dneska. Od začátku do konce naplno a uvidíme, na co to bude stačit,“ řekl Martin.