Nepočítali jsme medaile, ale lístky do Tokia, říká po šampionátu v Szegedu předseda svazu kanoistů

Na nejhorší medailové bilanci českých kanoistů na mistrovství světa od roku 2011 se podle reprezentačního šéftrenéra Pavla Hottmara podepsaly důraz na olympijské disciplíny a vysoká konkurence. O jediný český cenný kov se na šampionátu v Szegedu postaral kajakář Josef Dostál, který skončil druhý na kilometru. V předolympijském roce chtěli Češi na mistrovství světa sbírat především olympijská místa, ale ani tam ambice nenaplnili.

Jediné stříbro měli Češi naposledy před osmi lety rovněž v Szegedu, kdy ho získal kanoista Lukáš Koranda v závodě na 5000 metrů. Dostálovo stříbro z olympijské distance je mnohem cennější. Dostál i kanoista Martin Fuksa kvůli olympijské kvalifikaci upravovali svůj závodní program.

„Martin s Pepou oželeli pětistovky, kde tradičně na singlu získávali medaile. Nakonec však i v olympijských disciplínách k medailím včetně čtyřkajaku nebylo daleko. Konkurence byla obrovská, čtyřkajak na pětistovce je strašně vyrovnaný. Martin (Fuksa) medaili nezískal, ale byl s medailisty v těsném kontaktu,“ popisoval Hottmar.

V předolympijském roce je pro všechny výpravy klíčové dostat své lodě na olympiádu. A Češi na tom nebyli jinak.

„Na tomhle mistrovství světa jsme nepočítali medaile, ale lístky do Tokia. Konkurence, která se tady sešla, nám vyrazila dech. Pepa Dostál se musel prosadit z 53 přihlášených závodníků do pátého místa. Na deblu s Radkem Šloufem byli čtvrtí z 38 posádek, aby se vůbec dostali na olympijské hry,“ uvedl předseda Českého svazu kanoistů Jan Boháč.

Češi reálně pomýšleli na osm olympijských míst. Nakonec zatím místa vyjeli Dostál na singlu i deblu, Šlouf na deblkajaku a Martin Fuksa na singlu. Češi věří v dodatečné přidělení místa Petru Fuksovi na deblkanoi s bratrem Martinem.

Dodatečná kvalifikace v Račicích

Čáru přes rozpočet udělal nezdar čtyřkajaku na nově olympijské pětistovce. „Jsme všichni ohromně zklamaní, že se to nepovedlo. Hlavně závodníci a trenéři, kteří do toho dali všechno, co mohli. Kluci předvedli, na co měli. Dostali se do finále, už to bylo extrémně náročné,“ komentoval to Hottmar.

„Byli šest desetin od medaile a tři od pozice, která zaručovala olympijské místo. V podstatě, kdyby o špičičku předjeli osmou loď, tak by pravděpodobnost, že by se dostali do Tokia, byla ještě slušná. Deváté místo bohužel vypadá, že máme smůlu.“

Vedení svazu v čele s Boháčem hodlá analyzovat, kde se stala chyba, pokud nějaká byla. Plánuje také vytvořit co nejlepší podmínky olympijským posádkám. Všechna místa na olympiádě ještě rozebrána nejsou.

„Musíme se snažit tam, kde se bude dát, kvalifikovat příští rok. A hlavně se musíme už teď začít dívat dopředu, jak se náš čtyřkajak vrátí do elity na olympiádě v Paříži,“ doplnil Boháč.

Evropská dodatečná kvalifikace se uskuteční začátkem května 2020 v Račicích, ale šance dalších českých posádek na postup nejsou vysoké. „Zabojovat budou muset všichni, ale bude to v podstatě ještě těžší než tady v Szegedu,“ dodal Hottmar.