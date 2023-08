Velký finálový den pro české kanoisty. ‚Obě jízdy pohulím, jak to půjde. Není se na co šetřit,‘ říká Fuksa

Dvě největší hvězdy české kanoistiky v sobotu zabojují na mistrovství světa o medaile v olympijské disciplíně. Kanoistu Martina Fuksu s kajakářem Josefem Dostálem čeká v Duisburgu krátce po poledni závod na kilometru. Zatímco Fuksa nastoupí v Německu do svého prvního finále, Dostál si pokusí spravit chuť po těsném čtvrtém místě na pětistovce. Duisburg 9:05 26. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Fuksa doufá, že v cíli závodu na kilometr při mistrovství světa v Duisburgu zatne pěst | Foto: Iva Roháčková | Zdroj: ACS Dukla

„Mrzí mě, že jsem neurval medaili. Čtvrté místo na mistrovství světa je pěkné, ale teď mě to mrzí,“ přiznal zklamaný kajakář Josef Dostál, kterému bronzová příčka z pětistovky utekla o méně než půl sekundy.

Čtyřnásobný olympijský medailista ještě před finálem absolvoval v pátek dopoledne semifinále. V silně obsazeném startovním poli dojel třetí, ale závod mu vzal hodně sil.

„Nebyl jsem zdravotně úplně ve správném rozpoložení. Semifinále jsem měl hodně těžké. Mám radši, když můžu jet jednu jízdu naplno. Snad to bude lepší,“ doufá před finálem na kilometru Dostál.

Nabuzený Fuksa

Na stejné trati v sobotním programu zabojuje i kanoista Martin Fuksa, který zatím získal dva světové tituly na pětistovce. Naposledy slavil před šesti lety v Račicích. Po individuálním závodě čeká nymburského rodáka také semifinále na deblu s mladším bratrem Petrem.

„Není se na co šetřit. Obě jízdy pohulím, jak to půjde. Není nad čím přemýšlet. Jen doufám, že se nám pojede hezky a prodáme to, co máme natrénováno,“ říká Fuksa.

Třicetiletý reprezentant bude ve finále na kilometru patřit k hlavním favoritům na zlato. Na konci května ovládl olympijskou trať na Světovém poháru v Poznani, na aktuálním šampionátu v Duisburgu ovládl rozjížďku i semifinále. V něm měl navíc ze všech závodníků nejrychlejší čas.

„Je to hezké, pohladí to na duši, ale neřeším nějaký čas. Finále bude úplně jiný závod,“ dodává český reprezentant.

Fuksa nastoupí na mistrovství světa do finále na kilometru krátce po 12. hodině. Kajakáře Josefa Dostála čeká boj o medaili hned poté. Stanice Radiožurnál Sport odvysílá oba závody v přímém přenosu.