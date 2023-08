Stříbrných medailí už bylo dost, konečně jsem to prolomil a mám zlato, těší světového šampiona Fuksu

Kanoista Martin Fuksa vybojoval na kilometrové trati titul mistra světa. Pro českého reprezentanta je to už třetí zlato ze světových šampionátů, ale poprvé právě ze závodu na 1000 metrů. O cestě k triumfu, ale i blížící se semifinálové jízdě na deblu s bratrem Petrem promluvil čerstvý světový šampion v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Duisburg 13:30 26. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Fuksa v závodě na 1000 metrů při mistrovství světa v kanoistice | Zdroj: Profimedia

Martine, jste mistrem světa na kilometrové trati. Jak vám to zní?

Hezky. Naposledy jsem to slyšel před šesti lety, že jsem mistr světa. Už to byla dlouhá doba. Jsem moc rád, že to přišlo zrovna tady v Duisburgu, kde to mám rád. Vyhrát před tolika fanoušky je fajn.

V závodě to dlouho vypadalo, že ztrácíte, ale vy jste si to vše připravoval až na závěrečný finiš. Je to tak?

Je to kilometr. Není důležité vyhrát na 250, 500 nebo 750 metrech, ale je důležité být první v cíli. Klidnil jsem se a pořád si říkal, že pojedu s nimi a pošetřím síly do finiše. Přiznám se, že sil do finiše jsem úplně moc nepošetřil, protože kluci jeli v trati hodně rychle. Nakonec ale na finiš měli míň sil než já, z čehož jsem vytěžil.

Po semifinále jste říkal, že v Duisburgu jste zatím nejel naplno. Jak to bylo ve finále?

Nejel jsem naplno, protože jsem věděl, že vedu. Bylo to špatně, protože jsem ve finiši trochu povolil. Začal jsem trochu tuhnout a najednou se ke mně blížil Rumun. Pořád jsem měl v hlavě deblové semifinále s bráchou a naštěstí jsem si mohl dovolit nějaké síly pošetřit. Možná tak jedno nebo dvě procenta jsem pošetřil. Možná mi dodá sílu to, že jsem vyhrál, ale kdybych měl jet rychleji, tak to možná nedokážu.

Získal jste premiérový mistrovský titul na kilometru. Co to pro vás znamená?

Už bylo na čase. Stříbrných medailí z kilometru mám pět nebo šest. Už to chtělo prolomit a z vicemistra se posunout na mistra. Povedlo se mi to, takže mi dnes říkejte mistr, ale jen dnes.

Zároveň jste pro Českou republiku vyjel i účastnické místo na olympijských hrách v Paříži. To je také velké plus, že?

Vůbec to neřeším. Jsem rád, že jsem mistr světa, olympiáda je ještě daleko.

Byl jste před závodem nervózní?

Bývám před závody ještě víc nervóznější, než jsem byl dnes. Nevím, čím to bylo, ale hlavně že se mi to povedlo. S titulem se zapomíná na to, jestli byl člověk nervózní, nebo ne.

Odpoledne vás čeká ještě semifinálová jízda s bratrem na deblu. Půjde se do závodu lépe s pocitem, že jste mistr světa?

Doufám, že bráchovi se do něj půjde lépe, když za sebou bude mít mistra světa. Je potřeba to hodit za hlavu, užít si ještě ceremoniál, ale pak už se soustředit na další závod.

Cílem bude postup do finále A?

Jasně. Cítím se trochu unaveně, ale za pár hodin zregeneruju a bude to super.

