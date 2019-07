Na otočku do Kyrgyzstánu. Abrahamovi dovolená nevyšla, při domácí Velké ceně ho to prý nerozhodí

Skoro deset tisíc kilometrů chtěl v zemích Středního východu ujet motocyklový závodník Karel Abraham při letní pauze mezi závody MotoGP. Nakonec ale z naplánované trasy neujel ani metr. Na místo startu do Kyrgyzstánu měla Abrahamovi přepravit motorku polská firma, po příletu ale český jezdec zjistil, že jeho stroj nedorazil. Brno 18:45 31. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český motocyklový závodník Karel Abrahám | Foto: Igor Zehl | Zdroj: ČTK

„Jeli jsme v uvozovkách přes půl světa jenom proto, abychom zjistili, že tam motorky nemáme, přestože jsme to měli potvrzené. Takže jsme dali hromadu peněz za to, že jsme si udělali výlet do Kyrgyzstánu a zpátky,“ popsal Radiožurnálu motocyklový závodník Karel Abraham.

Motocyklový závodník Karel Abrahám musel nečekaně zrušit dovolenou v Kyrgyzstánu.

V Kyrgyzstánu byl nakonec vlastně jen pár hodin, čekat na motorky nemělo po konverzaci s dovozcem smysl. „V pátek nám volali, že už s tím teď nic neudělají a podobné řeči. Počkali bychom ještě do pondělí, ale rovnou nám řekli, ať letíme zpátky,“ uvedl.

Svou motorku Abraham stále nemá, peníze zaplacené polské firmě za přepravu zatím také ještě nedostal. „Pořád doufám, že se o to postarají a nahradí nám to, co jsme museli vynaložit a přišlo to vniveč. Ale nevěřím tomu. Myslím si, že nám motorky dovezou zpátky, ale to bude podle mě všechno,“ řekl brněnský rodák.

Místo ježdění po Středním východě tak byl devětadvacetiletý motocyklista doma v Brně, místo výhledu na hory se díval na stěny garáže.

„Udělal jsem si takové ty věci, co člověk pořád odkládá. Vyměnil jsem olej na úplně všech motorkách, co doma mám. Takové věci jsem dělal, byla to relativně nuda,“ řekl.

Tento víkend čeká Abrahama nejsledovanější závod roku, domácí Velká cena České republiky. Nebojí se, že by při jízdě na brněnském Masarykově okruhu stále myslel na dovolenkovou křivdu.

„To určitě ne. Když člověk dělá takové výlety, tolik cestování za závodama, tak je jasné, že sem tam se problém vyskytne. Někdy je větší, někdy je menší, někdy je řešitelný a někdy je to opravdu problém. Takže to mě moc nerozhodí,“ nedělal si z nevydařené dovolené hlavu.

Na brněnském automotodromu bude mít Karel Abraham motorky určitě připravené. Na trať poprvé vyjede při pátečních trénincích, kterými Grand Prix začne.