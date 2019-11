‚Na 99 procent už nebudu závodit.‘ Motocyklový jezdec Abraham skončil u týmu Avintia

Osm sezon se Karel Abraham v MotoGP měřil s nejlepšími motocyklisty světa, další závody už ale zřejmě nepřidá. Oznámil to při sobotním setkání s fanoušky na brněnském Masarykově okruhu. S týmem Avintia sice už Abraham zahájil přípravu na příští ročník, stáj mu ale vypověděla platnou smlouvu. Brno 19:51 23. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Motocyklový závodník Karel Abraham v červnu na závodě ve Španělsku | Zdroj: Profimedia

„Ještě na posledních testech ve Valencii mě ujišťovali, že je všechno v pořádku. Když jsem se zeptal, tak mi tvrdili, že se Zarcem se vůbec nebaví. Pak jsem jim začal psát a byli úplně mrtví, neodpovídali, dělali mrtvého brouka,“ zmínil motocyklista Karel Abraham Francouze Johanna Zarca, který ho v týmu Avintia od příští sezony s nejvyšší pravděpodobností nahradí.

Osm sezon se Karel Abraham v MotoGP měřil s nejlepšími motocyklisty světa, další závody už ale nepřidá.

Český jezdec se o ukončení spolupráce dozvěděl mailem, který mu přišel v pátek večer. V neděli měl přitom odlétat na testy do španělského Jerezu.

„Trošku mě to urazilo. Zaprvé přišel ve španělštině a já španělsky neumím natolik, abych si přeložil oficiální mail, což oni vědí. Druhá věc, že to bylo od notáře. Ani nebyli schopní zvednout telefon a zavolat mi to,“ postěžoval si Abraham.

„Další den jsem měl letět do Jerezu, tak jsem jim volal, jestli mám letět, nebo ne. Akorát mi odpověděl Ruben Xaus, ať nikam nelítám a že už se se mnou nebudou dál bavit,“ popsal brněnský rodák komunikaci s majitelem týmu Avintia.

„Od člověka, který si ode mě na závodech půjčoval auto, který se mnou spal na hotelu a tvářil se za hrozného kamaráda, tak mi přijde, že mohla být interakce trochu jiná,“ podotkl.

Konec po 14 sezonách

Možná i kvůli hořkosti z podivného konce v MotoGP Abraham považuje aktuálně spíš za nepravděpodobné, že by pokračoval dál ve sportovní kariéře.

„Neplánuji pokračovat, neplánuji se dívat po místě v Moto2 ani Superbiku. Bohužel to skončilo takhle, ale nechci se za každou cenu držet v nižších kategoriích. Nevím, co bude dál, ale na 99 procent to nebude spojené se závoděním,“ řekl Abraham.

A tak už přichází čas na první bilancovaní kariéry. V mistrovství světa strávil Abraham dohromady čtrnáct sezon a v kategorii Moto2 si připsal i jedno vítězství. V roce 2010 ovládl závod ve Valencii.

„Závodění bylo celým mým životem a byla to naprosto úžasná zkušenost. Trochu mě mrzí, že jsme si nikdy nesáhli na ten nejlepší materiál,“ dodal Karel Abraham, který druhého ledna oslaví třicáté narozeniny nejspíš už jako bývalý motocyklový závodník.