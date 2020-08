‚Na záskok bych kývnul, ale nedaly by se čekat zázraky.‘ Abraham si v Brně zvyká na roli diváka

Prázdné tribuny jsou při motocyklové Velké ceně Brna ten největší rozdíl oproti minulým ročníkům. Ale je tu ještě jedna podstatná změna. V královské třídě MotoGP už nezávodí její dlouholetý účastník Karel Abraham, který loni na podzim ukončil kariéru. Brněnskou Grand Prix tak zažívá z pro něj nového pohledu diváka. Brno 20:25 8. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Motocyklový závodník Karel Abraham | Zdroj: Profimedia

„Byly chvíle, kdy mě zamrzelo, že už na té motorce nesedím a ten shon okolo už nezažívám. Bylo to při pohledu na první testy, na první závody, nebo když jsem sedl na motorku při motoškole. Říkal jsem si, že bych se zase svezl, a samozřejmě to budu cítit i teď,“ popsal Radiožurnálu bývalý motocyklový jezdec Karel Abraham, jak mu chybí závodění v seriálu mistrovství světa. Zrovna brněnský závod pro něj ale znamenal také dost stresu.

„Závod v Brně byl tak strašně hektický a náročný na nervy, že je to teď vlastně pro mě docela příjemné,“ přiznal.

Abraham bydlí jen pár minut jízdy od Masarykova okruhu, který v těchto dnech hostí Velkou cenu. Přemýšlel i o tom, jak by se zachoval v případě, že by některý z jezdců nemohl nastoupit do závodu a přišla by možnost ho narychlo nahradit.

„Oproti ostatním jezdcům už jsem hodně zameškal. Všichni měli sice koronavirovou přestávku, nicméně pak i testy v Jerezu, Kataru a Malajsii a také dva závody. Navíc jsem netrénoval ani fyzičku. Asi bych na to kývnul, ale nedaly by se očekávat žádné zázraky,“ řekl Abraham.

Po loňském konci závodní kariéry si chtěl odpočinout a někdy od března začít nový pracovní život. Plány mu ale zkřížil koronavirus, a tak třicetiletý sportovec stále hledá, kudy se dál vydat.

„Už se blíží doba, kdy bych se měl rozhoupat a do něčeho se pustit. Už mám něco vymyšleného, ale uvidíme, jestli to klapne,“ dodal Abraham. V jakém oboru hledá nové uplatnění, zatím nechtěl ani naznačit.