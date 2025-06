Historický triumf. Čeští šipkaři po výhře nad Malajsií poprvé postoupili do čtvrtfinále Světového poháru

Češi vyhráli ve Frankfurtu i třetí zápas a po historickém postupu do osmifinále znovu vylepšili své maximum. V nedělním čtvrtfinále se utkají s lepším z večerního souboje mezi Nizozemci a Skoty.

Čeští reprezentanti loni zaznamenali první vítězství na Světovém poháru a letos po triumfech nad Tchaj-wanem a Indií premiérově postoupili ze skupiny.

Proti Malajcům předvedli Sedláček s Křivkou přesvědčivý výkon. První leg povolili soupeři až za stavu 3:0 a následně navýšili vedení na 7:1. Za stavu 7:3 trefil Křivka vítězný double hned prvním pokusem.

CZECHIA INTO THE QUARTER-FINALS 🇨🇿



Karel Sedlacek and Petr Krivka book Czechia's spot in the last eight for the first time in the nation's history!



They see off Malaysia 8-3!



📺 https://t.co/UfXH46Ws3Q#WCOD25 pic.twitter.com/oECiTqgoSB