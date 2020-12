Vémola slaví titul šampiona střední váhy, s Francouzem se rval pět kol a zvítězil až na body

Nejočekávanější MMA zápas konce letošního roku je minulostí a šampionem střední váhy na akci Oktagon 20 se stal Karlos Vémola. Ten zvítězil na body poté, co s francouzským soupeřem Alexem Lohorém svedl pětikolovou bitvu, ve které měl podle rozhodčích jednoznačně navrch. Praha 0:03 31. 12. 2020 (Aktualizováno: 0:24 31. 12. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karlos Vémola řve jako jeho oblíbený lev | Zdroj: Profimedia

Vémola si během prosince připsal v organizaci Oktagon už druhou výhru, protože na začátku měsíce se za pouhých 122 sekund vypořádal s Václavem Mikuláškem.

Jenže bitva o titul ve střední váze s Francouzem Lohorém nabídla podstatně delší podívanou a pětatřicetiletý Čech se mohl na jejím konci právem radovat.

„Bylo to velmi náročný a když si tady všichni říkají o bonus za výkon večera, tak tady by si zasloužil bonus i poražený,“ vysekl těsně po zápase Vémola poklonu poraženému soupeři.

Vémola tak splnil roli papírového favorita, ale vůbec poprvé ve své bohaté kariéře musel absolvovat zápas na pět kol.

Výhru slavil i Pešta

Třicetiletý Pešta se představil poprvé v polotěžké váhové kategorii a poprvé od listopadu loňského roku, kdy prohrál s Martinem Martínkem a navíc si odnesl zlomenou čelist.

Proti Alcântarovi, který stejně jako on v minulosti zápasil v UFC, byl úspěšný a duel rychle ukončil.

„Byl to rozhodně nepříjemný soupeř, ale to jsem čekal. Věděl jsem, že je to výborný bojovník. Má čtyři výhry v UFC. Nebylo to zadarmo,“ řekl Pešta, jenž si připsal 16. výhru při šesti prohrách.