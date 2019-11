Lidé tady MMA začínají brát skoro jako fotbal či hokej, říká o zápasu Vémoly s Véghem expert

Čeští a slovenští fanoušci bojových umění prožili o uplynulém víkendu opravdový svátek. V pražské O2 areně se uskutečnil dlouho očekávaný zápas mezi nejslavnějšími MMA zápasníky obou států. Jak se ze sportu, který byl dříve považován za výsadu agresorů a hospodských rváčů, stala celospolečenská událost? A a kdo vlastně tuzemskou MMA scénu vyzdvihl na mezinárodní úroveň? Praha 7:32 12. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský MMA zápasník Attila Végh | Zdroj: Profimedia

Větší důvod k radosti měli po sobotním souboji Karlose Vémoly a Attily Végha slovenští fanoušci. Ti s naprostým úžasem sledovali, jak jejich národní hrdina hned v prvním kole skolil charismatického Čecha, jemuž nikdo neřekne jinak než Terminátor.

Vémola už sice – podobně jako postava ze slavného akčního filmu – na sociálních sítích avizoval, „že se vrátí“, ale to zřejmě ještě nějakou chvíli potrvá.

V Česku a na Slovensku by se tak momentálně asi těžko našel sportovní nadšenec, jenž by o „zápasu století“ nemluvil.

S nadsázkou se dá tvrdit, že nejsledovanější MMA zápas v tuzemské historii byl tak významnou událostí, že z něj i sociální sítě budou žít ještě dlouho.

Ale konec legrace. Proč se MMA těší celosvětově rostoucí popularitě?

„Určitě za to mohou osobnosti jako právě Karlos Vémola, který v Česku tento sport zpopularizoval,“ řekl pro iROZHLAS.cz uznávaný komentátor bojových sportů Michal Petrgál.

Slovník pojmů MMA - smíšená bojová umění (z anglického Mixed Martial Arts). Zápasníci mohou využít téměř všech dostupných technik

Oktagon - ring ve tvaru osmiúhelníku, ale také název české organizace, která MMA zápasy pořádá

UFC - Ultimate Fight Championship je americká společnost, která pořádá zápasy nejlepších zápasníků na světě

„Máme navíc úspěšné bojovníky v zahraničí jako Jiří Procházka v Japonsku nebo nyní (i navzdory několika porážkám) Lucie Pudilová v UFC. Kromě toho se ale promotérům podařilo vzbudit velký zájem u lidí, kteří MMA začínají postupně brát v podstatě jako fotbal a hokej. Už nyní můžeme říci, že MMA patří do středního proudu společnosti,“ je přesvědčen.

„Promotéři odvedli vynikající práci tím, že divákům servírovali kvalitní produkt, který je založen na příbězích o jednotlivých zápasech. Do nich se pak mohou ponořit i lidé, kteří předtím MMA nesledovali a takto mu mnohem lépe rozumí,“ podotkl Petrgál, který komentuje pro Eurosport či Nova Sport.

NHL i UFC

Podle něj se Česko v posledních letech dostává do centra pozornosti, pokud jde o pořádání špičkových sportovních akcí. Sezonu tak letos v Praze zahájila nejslavnější hokejová liga světa NHL, jejíž organizátoři navíc minulý týden oznámili, že se v příštím roce vrátí.

„Je to reakce společností na poptávku. Vnímám ten trend nejen ve sportu, ale i v muzice, kdy do Čech jezdí světoví interpreti a vyprodávají haly a stadiony. Lidé o to mají velký zájem a pořádající společnosti na to dokážou reagovat. V případě UFC to byla především skvělá práce majitele O2 areny,“ připomíná i galavečer UFC Fight Night, který Praha hostila letos v únoru a lístky zmizely z prodeje během chvíle.

Rychlá zábava

Vraťme se ale do oktagonu. Zápasy novodobých gladiátorů mají jasná pravidla a fanoušek snadno pozná, kdo je vítěz a kdo poražený.

Přestože je tento druh sportu v očích některých stále vnímán jako agresivní zábava party podivínů, profesionální zápasníci jsou v současnosti podobnými celebritami jako hráči fotbalových velkoklubů.

„Bylo to v podstatě takové překlenutí doby v tomto státě. Dříve, a není to tak úplně dávno, bylo MMA v Česku na okraji zájmu – pořádalo se hlavně v tělocvičnách nebo menších halách a ani ty nebyly moc zaplněné. Karlos Vémola a Attila Végh toto období zažili a vždy patřili k nejznámějším jménům éry, kdy se o tom nikde nemluvilo a nepsalo,“ vysvětlil Petrgál.

Vémola do toho vložil všechno

Sobotní zápas organizace Oktagon skončil jednoznačnou výhrou Attily Végha, jenž Karlose Vémolu knokautoval v prvním kole.

„Do jisté míry to bylo překvapení, obzvláště způsob a rychlost ukončení. Celá propagace byla založená na tom, že Karlos Vémola jede jako válec a nic ho nezastaví, zatímco Attila Végh už v sobě nemá to zvíře. Végh zvládl atmosféru před i během zápasu lépe, přestože ho dost lidí po celou dobu odepisovalo a on je dokázal vyvést z omylu,“ dodal Petrgál k zápasu, který jen na YouTube od uplynulého víkendu vidělo přes 1,2 milionu diváků.

Čtyři roky neporažený Vémola svůj velký mač prohrál, ale už následující den svým fanouškům na sociálních sítích vzkázal, že rozhodně nehodlá končit. „Zbortil se mi sen, který tady buduji šest let. Já nedovolím, aby se mi zbortil pro jeden úder, pro jednu ránu,“ napsal čtyřiatřicetiletý zápasník.

„Je to pro něj určitě nová cesta, kterou nezná. Vložil do toho úplně všechno a teď ve své hlavě prakticky nemá nic, protože nebral nic jiného než vítězství. Myslím, že ho to může posunout ještě úplně jinam, protože nyní se bude vracet zpátky jako ten poražený. A až to nastane, všichni budou zvědaví, co na sobě změnil a jak bude pokračovat dál. Protože je to velký dříč, věřím, že se do toho po vyřešení všech zdravotních problémů dostane velmi rychle a dokáže na lokální scéně ještě velké věci,“ uzavírá Petrgál.