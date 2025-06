Vémola ukončil kariéru v MMA ve vyprodaném Edenu, Végha tam porazil podruhé za sebou

Vémola s Véghem prohrál v roce 2019, ale loni jej porazil. Během sobotního galavečera ale vyhrál první a druhé kolo, další dvě ale patřila Véghovi.

Souboj česko-slovenských rivalů tak rozhodlo poslední páté kolo, ve kterém byl lepší devětatřicetiletý Vémola, jenž dopředu avizoval, že následně ukončí aktivní kariéru v MMA.

Karlos Vémola is two rounds up in the trilogy for the ‘Infinity Belt’ #OKTAGON72



