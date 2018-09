Karolína Erbanová hledá nový sport, jedná s dráhovými cyklisty

„Karolína Erbanová si vybrala, že nejideálnější by byla dráhová cyklistika, došla ke specialistům, což je dráha v Brně, jestli by to u nich mohla vyzkoušet,“ potvrdila serveru iROZHLAS Ivana Roháčková, mluvčí ASC Dukla.

Karolína Erbanová na žádosti o vyjádření zatím nereagovala. Podle zástupců Dukly původně zvažovala i další odnože cyklistiky, vzhledem k jejímu sprinterskému založení se ale jako nejvhodnější jeví velodrom.

„Dráhový sprint je pro ni vzdálená hudba jako pro mě rychlobruslení,“ řekl hlavní trenér dráhových cyklistů Dukly Brno Svatopluk Buchta. „Naznačili jsme jí, co by ji čekalo, a do 30. září by se měla rozhodnout, kam chce kariéru směřovat dál. Pokud by to klaplo, tak bychom začali spolupracovat od 1. 10.“

Přechod mezi „dlouhými noži“ a kolem není až tak neobvyklý, na kole závodí a závodily rychlobruslařské hvězdy Clara Hughesová, Sven Kramer i Martina Sáblíková. Příklady lze najít i mezi sprintery.

„Svalovou koordinací jsou to velmi podobné sporty. Vím, že v Nizozemsku jezdila dost na kole, takže cyklistka to je. Ale jízdu na dráhovém kole a na velodromu by se musela učit,“ přemýšlí Svatopluk Buchta.

V Dukle Brno trénují čeští špičkoví dráhaři, hlavními hvězdami týmu jsou mistři Evropy v keirinu Pavel Kelemen a Tomáš Bábek. Pokud se k nim Karolína Erbanová připojí, bude její přerod z rychlobruslařky na cyklistku trvat a dá spoustu práce.

„Uvidíme, jak se adaptuje na pevný převod. Jak bude zvládat klopení atd. Rozjezdu té nové kariéry bych dal rok, aby si to všechno sedlo. Ale to musí mít opravdu chuť a velmi tvrdě pracovat,“ uvědomuje si Svatopluk Buchta.

Zároveň ale tuší, kam by svou případnou svěřenkyni směřoval. „Sprint těžko, keirin těžko, to jsou kontaktní disciplíny. Ale třeba týmový sprint, kde se jede na dvě kola, nebo 500 metrů s pevným startem, to bych viděl jako začátek, kam by se to dalo směřovat. A po získání zkušeností pojďme dál.“

Nečekaný rychlobruslařský konec

Karolína Erbanová je sportovním fanouškům známá především jako rychlobruslařka – sprinterka. Bronzová medailistka z olympijských her v Pchojngčchangu v posledních čtyřech letech trénovala v Nizozemsku.

Letos se chystala na přesun do Polska, pak ale nečekaně ukončila rychlobruslařskou kariéru. Jako důvod uvedla vystupování trenéra české reprezentace Petra Nováka.