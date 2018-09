Dráhová cyklistika ne. Karolína Erbanová ukončila jednání s Duklou

„Karolína Erbanová opustila myšlenku, že by v Dukle Brno trénovala dráhovou cyklistiku. Další úmysly bronzové medailistky ze ZOH v Pchjongčchangu v závodě na 500 metrů zatím nejsou známé,“ informuje na twitteru ASC Dukla.

25letá bývalá rychlobruslařka se sešla se zástupci ASC Dukla i dráhových cyklistů z Dukly Brno a vzala si čas na rozmyšlenou s tím, že by se měla v Brně hlásit k dráhařskému tréninku na začátku října. Jednání potvrdil serveru iRozhlas hlavní trenér Dukly Brno.

„Svalovou koordinací jsou to velmi podobné sporty. Vím, že v Holandsku jezdila dost na kole, takže cyklistka to je. Ale jízdu na dráhovém kole a na velodromu by se musela učit,“ přemýšlel Svatopluk Buchta.

Rodačka z Vrchlabí ale na Dukle oznámila, že dráhová cyklistka v Brně jejím příštím angažmá nebude.

Karolína Erbanová je sportovním fanouškům známá především jako rychlobruslařka – sprinterka. Bronzová medailistka z olympijských her v Pchojngčchangu v posledních 4 letech trénovala v Nizozemsku.

Letos se chystala na přesun do Polska, pak ale nečekaně ukončila rychlobruslařskou kariéru. Jako důvod uvedla vystupování trenéra české reprezentace Petra Nováka.

