Tu medaili si letos zasloužím, říká Kudějová. Čerstvou mistryni Evropy teď čeká svatba

Větší nervy než ze závodů má Kateřina Kudějová z příprav svatby. Čerstvá mistyně Evropy ve vodním slalomu přiznala, že vrásky na čele jí přidělávají vládní opatření kvůli stále nepříznivé situaci ohledně koronaviru v Česku.

„Jsem nadšená, chtěla jsem tu medaili, protože jsem ji dlouho neměla a myslím, že za letošní ježdění si ji zasloužím,“ vyprávěla Radiožurnálu nadšená Kudějová, která si zanedlouho o něco prodlouží své příjmení.

„Bojíme se každým dnem, co vydají za regulace a doufám, že už to bude, protože to nechceme odkládat. Chceme aby tam byli všichni kamarádi a mrzelo by mě, kdyby jsme to nemohli udělat s nimi.“

Nervozita z novin

Třicetiletá rodačka z Prahy a čerstvá mistryně Evropy si nervozitu před závody prý tolik nepřipouštěla, ale hlavu jí neustále zaměstnávaly myšlenky na to, aby svatba mohla proběhnout bez omezení.

„Před pár dny se mi udělalo úplně špatně, když jsem si četla noviny a nemyslím si, že to bylo úplně ze závodů,“ smála se Kudějová.