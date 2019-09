Ani se mi nesnilo, že se dostanu tak vysoko, řekla po čtvrtém místě na mistrovství světa Kudějová

Nejlepší výsledek sezóny si schovala až do jejího posledního a nejdůležitějšího závodu. Mistryně světa ve vodním slalomu z roku 2015 Kateřina Kudějová skončila na letošním šampionátu ve španělském Seu čtvrtá. S českou kajakářkou mluvil v cíli reportér Radiožurnálu Jan Suchan. Rozhovor Seu d'Urgell (Španělsko) 16:56 28. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Kudějová na archivním snímku | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

Čtvrté místo je skvělý výsledek, ale zároveň blízko medaili. Jste šťastná, spokojená, anebo tomu přeci jen trochu chybí?

Jsem šťastná. Ani se mi nesnilo o tom, že se dostanu takhle vysoko. Strašně ráda jsem byla jen za finále, a že jsem zajela dobře i ve finále, za to jsem hrozně ráda. Jízda byla dobrá, trochu to na začátku skřípalo, ale čas byl ještě rychlejší než v první jízdě, takže jsem velice spokojená.

Prozraďte, co jste dělala během letní pauzy mezi závody, protože v první části sezony jste se nedostala ani jednou do finále, zatímco ve třech posledních závodech pokaždé. Teď jste byla dokonce čtvrtá, co se s vámi stalo?

Nevím úplně, co se mi stalo, protože celých čtrnáct dní, kdy jsem měla volno, jsem celou dobu seděla v učení. Nemyslím si, že to mi zrovna pomohlo, spíš jsem si ale řekla, že už to takhle nepůjde a musím se srovnat.

Takže jde spíše o psychické rozpoložení, než že byste s trenérem něco v tréninku měnili?

Ano. Myslím, že letos to je hlavně v tomhle.

I vy jste tady bojovala nejenom o medaile, ale také o olympijskou nominaci. Místo se vám jako Česku podařilo vyjet, navíc máte teď tříbodový náskok před konkurencí v českém týmu. Je to pro vás příjemný bonus?

Je to určitě skvělé, do dalších závodů se mi bude lépe nastupovat. Na druhou stranu jsem takhle nastupovala i minule, kdy jsem možná měla i více bodů.

To jste měla určitě více, protože tam bylo pět bodů za titul mistryně světa.

Ano, ale Štěpánka tam měla také nějaký bod, takže to nebyl zas takový rozdíl. Přeci jen je to první závod a vůbec nic to nerozhoduje. Jsme teprve na začátku a uvidí se příští rok.

Je Tokio 2020 dalším bodem, ke kterému směřujete?

Určitě. Poslední čtyři roky směřujeme k olympiádě a snažíme se o ni nejvíce.