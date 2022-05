‚Je čas jít dál.‘ Vodní slalomářka Minařík Kudějová ukončila kariéru. Věnuje se daním a plánuje rodinu

Vodní slalomářka Kateřina Minařík Kudějová ukončila kariéru. Mistryně světa z roku 2015 a účastnice olympijských her v Riu de Janeiru a Tokiu se chce v životě posunout dál. Rozhodla se už na konci minulé sezony, ale zveřejnila to až nyní v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. „Rozhodla jsem se skončit, protože je čas jít dál a musím se připravit na normální život,“ vysvětlila rozhodnutí dvaatřicetiletá kajakářka. Praha 11:50 3. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kajakářka Kateřina Minařík Kudějová se do finále závodu ve vodním slalomu neprobojovala | Zdroj: Reuters

Proč už bude tato sezona bez vás?

Rozhodla jsem se skončit, protože je čas jít dál a musím se připravit na normální život. Pádlovat bych nemohla do konce života, je potřeba se připravit i na jiné věci.

Patřila jste do české špičky, kvalifikovala se na loňské olympijské hry a patřila i do širší světové špičky. Neváhala jste?

Nebylo to vůbec jednoduché rozhodnutí, hlavně na konci jsem byla dost špatná, protože jsem věděla, že jdu do něčeho, co vůbec neznám, a opouštěla to, co jsem dělala celý život. Měla jsem výsledky dobré, skončila na vysoké úrovni a o to to bylo těžší. Beru to ale jako investici do budoucna, a kdybych to neudělala, tak bych se pak nepostavila do běžného života. Budu si chtít pořídit rodinu a už nejsem úplně nejmladší.

To rozhodnutí bylo impulzivní, nebo dlouho připravované?

Přemýšlela jsem o tom dlouho, bavila jsem se o tom i s trenérem. Když jsem byla menší, tak pádlovalo hodně starších holek a zabíraly místa mladším, což pro ten sport nebylo úplně dobré, protože to brzdilo mladé holky a nemohly jsme tolik jezdit v jiných státech. Nechtěla jsem tam zbytečně zabírat místo a věděla jsem, že už mi to do života nic dalšího nedá.

Poslední akcí tedy pro vás bylo mistrovství světa v Bratislavě loni v září. Věděla jste už tehdy, že to bylo naposledy?

Věděla jsem to. Myslím, že celý rok jsem o tom už tehdy dost přemýšlela. Nechtěla jsem to ale říct, aby se mě na to lidi ptali, protože by se mi draly slzy do očí. Teď už jsem si na to asi zvykla, ale ty slzy se mě držely hodně dlouho.

Co budete teď dělat? V minulosti jste zmiňovala, že by to mohly být daně?

Je to tak. Nechtěla jsem opustit vodu, abych šla do práce od osmi do pěti a jen tam trávila čas, ale aby mi to taky k něčemu bylo. Proto jsem se rozhodla, že chci jít do velké společnosti, kde nasbírám mnoho zkušeností a to se mi snad daří.

A co tedy konkrétně děláte? A baví vás to?

Korporátní daně. A baví mě to, ale nepředstavovala jsem si, že to bude vypadat takto. Chtěla jsem dělat fyzické osoby, ale chci se naučit všechny daně. Je to dobrý start.

Co pro vás bylo nejtěžší, když jste se začleňovala do pracovního procesu?

Byla jsem zvyklá na fyzickou zátěž, což teď tolik nemám, ale je to dost psychická zátěž a musím celý den zapojovat mozek, což bylo hodně náročné a na to jsem si dlouho zvykala.

Jak se udržujete v kondici?

Čekala jsem, že skončím a začnu tloustnout, tak jsem si dávala bacha, abych se úplně necpala. Ale teď jím normálně jako předtím a překvapuje mě, že jsem neztloustla. Moc tedy nesportuju, není na to tolik času, ale byla jsem třeba na běžkách, ale nepřeháním to.

A kdy jste byla naposledy na vodě od toho již zmiňovaného mistrovství světa v Bratislavě?

Ani jednou. Naposledy to bylo právě na mistrovství světa. Měla jsem k tomu trošku odpor, nechtěla jsem prostě jít do Troji, bylo to pro mě těžké.