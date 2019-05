Budoucnost běžeckého lyžování? Musíme vychovat nové hvězdy, říká Kateřina Neumannová

Kdyby dnes začínala se sportem, asi by zůstala u klasického běžeckého lyžování. Na populární biatlon se prý legendární Kateřina Neumannová necítí. „Jsem konzervativní a klasický běh mám v krvi,“ říká v rozhovoru s Janem Pokorným v pořadu Host Radiožurnálu Sport. Praha 13:26 23. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Podobné úvahy jsou přitom namístě. Klasické běžecké lyžování už dnes dávno nejen v České republice nemá takový lesk jako za časů Kateřiny Neumannové. V popularitě ho nahradil právě biatlon.

Převzato z Radiožurnálu

„Je to přirozený vývoj, střídají se slabší a silnější generace. A biatlon teď má silnou generaci,“ shrnuje bývalá olympijská vítězka a mistryně světa Kateřina Neumannová.

Nad klasickými běžkami prý ale hůl lámat nemáme. Jejich doba se podle Kateřiny Neumannové ještě vrátí. „Musíme vychovat nové hvězdy, které přitáhnou pozornost lidí. V tu chvíli začnou mít o běžky větší zájem i média.“

Ve výchově nové sportovní generace přitom hraje roli celá řada faktorů. „Musí se narodit jedinec, který má předpoklady, musí být ale také ochoten tvrdě pracovat. A navíc musí přijít do rukou dobrého trenéra. Není samozřejmé, aby se tyto tři faktory sešly, zvlášť v zemi, kde klimatické podmínky nejsou takové jako třeba ve Skandinávii.“

Klíčové období? Puberta

Talentovaných dětských běžkařů prý i přesto máme v Česku hodně. Zásadním obdobím zlomu je ale vždy doba dospívání.

Alespoň podle Kateřiny Neumannové. „Holky začínají ženštět a u kluků to začíná to být obrovská dřina. A když se v tuto chvíli nesejdou i mentální parametry, není to jednoduché. Navíc je tu konkurence jiných sportů. Já ale doufám, že lyžování nevymře,“ uzavírá Neumannová, která v dnešní době pracuje jako referentka na ministerstvu obrany.