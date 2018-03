Kdo vyzve šachového velmistra Carlsena? V Londýně začíná Turnaj kandidátů

„Je to dlouhý a významný turnaj. Každý hráč bude s každým soupeřem hrát celkem dvě partie, tedy dohromady 14 partií. Jedna trvá v průměru čtyři hodiny, ale může to být už přes sedm hodin. Hraje se jedna partie denně a je tam řada volných dní, protože hráči se na partie musí připravovat. Je to dost náročná soutěž,“ říká pro Radiožurnál česká šachová jednička David Navara.

Novodobý formát turnaje se od roku 2014 hraje každé dva roky. Účastní se ho osm šachistů, kteří si nominaci vybojovali v kvalifikačních turnajích a na základě postavení ve světovém žebříčku.

Úřadující šampión Carlsen je od roku 2010 světovou jedničkou žebříčku mezinárodní šachové federace. Turnaj kandidátů vyhrál poprvé v roce 2013 a následně v roli vyzyvatele porazil v zápase o titul mistra světa Inda Ánanda. V dalším roce světový primát proti stejnému soupeři obhájil a drží jej dodnes.

„Je to mimořádně nadaný šachista. Je to hráč, který dělá méně chyb než ostatní. Je ve výborné fyzické kondici, takže dokáže hrát šest hodin na velmi vysoké úrovni. Soupeři se s ním udrží čtyři až pět a často v té šesté udělají chybu,“ hodnotí šachové kvality talentovaného Seveřana 32 letý Navara.

Podle sázkových kanceláří je největším favoritem Turnaje kandidátů Armén Aronjan, který patří delší dobu k absolutní světové špičce. Minulý rok se mu velmi dařilo, vyhrál například jeden z nejsilněji obsazených turnajů šachové historie v norském Stavangeru.

Šanci má také Američan Caruana, osmý hráč světového žebříčku, který loni v prosinci vyhrál prestižní turnaj v Londýně. Bookmakeři naopak příliš nevěří Rusovi Karjakinovi, přestože právě on poslední ročník Turnaje Kandidátů před dvěma lety v Moskvě opanoval. Podle Navary je hledání favorita v tomto případě obtížné.

„Na turnaji je osm velmi vyrovnaných hráčů. Není tam jasný favorit, ani outsider. Bude záležet na kvalitě přípravy a na momentální formě. Je pravda, že Levon Aronjan měl v loňském roce skvělé výsledky a patří mezi favority, stejně jako Fabiano Caruana. Nedovedu říct, kdo ten turnaj vyhraje,“ popisuje Navara.

Letošní Turnaj Kandidátů se koná od 10. do 28. března v německém Berlíně. Vítěz získá kromě práva vyzvat k zápasu světového šampióna finanční bonus 95 tisíc euro, v přepočtu tedy téměř 2,5 miliónu korun.