Když mi teče do bod, dostanu ze sebe to nejlepší, říká šipkař Sedláček po úspěšné podzimní sérii

S blížícím se koncem roku forma šipkaře Karla Sedláčka zase roste a dostavují se i lepší výsledky. Za sebou má jednu z nejúspěšnějších sérií turnajů mezi elitou v organizaci PDC a díky tomu celkem blízko k zajištění karty profesionála i na další rok. Ve světovém žebříčku totiž momentálně drží ‚Zlej Kája' 64. místo. Praha 21:07 28. října 2021

„Podzimní sérii hodnotím kladně, myslím, že to byla asi druhá nejúspěšnější série, kterou jsem absolvoval. Loni na podzim se mi v Německu povedl ještě o kousek lepší výsledek, tam jsem dokonce do poslední šestnácky pronikl dvakrát,“ řekl Radiožurnálu Karel Sedláček.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Šipkař Karel Sedláček hodnotí své podzimní výkony

Český šipkař stejně jako při loňské premiérové sezoně mezi elitou sbírá potřebné body do světového žebříčku hlavně na podzim. Přitom na poslední sérii podniků super series do Barnsley odlétal s vědomím, že pokud nezabere, jeho šance na automatický zisk karty PDC z pozice na žebříčku pro další sezonu bude už jen teoretický.

„Když mi teče do bot, tak jsem schopný ze sebe dostat ty nejlepší šipky, co ve mně jsou. Je to zvláštní, možná jsem na toto už trochu úchylný, ale jsem rád, že to ve mně je a že to dokážu v tu danou chvíli prodat.“

Takhle je momentálně starší ze dvou českých profesionálních šipkařů s přezdívkou Zlej Kája v žebříčku PDC na 64. příčce, která jako poslední smlouvu i na příští rok zaručuje.

„Ze začátku jsem si říkal, že bych prize money mohl do žebříčku připsat ještě o maličko víc než 2,5 tisíce liber (asi 76 tisíc korun), ale ten spodní limit jsem měl v hlavě na dvou tisících - každý turnaj vyhrát aspoň jeden zápas. Některé hry byly famózní, v některých mi odešla koncovka, zavírání,“ ví Sedláček, že třeba na doublech při zavíraní legů musí dál pracovat, aby se nejhůř na 64. místě udržel i po závěrečných třech turnajích superseries, které se hrají od 2. listopadu a navazují na ně další podniky.

„Kvalifikace na grandslam a kvalifikace na mistrovství světa. Kdyby došlo k tomu nejlepšímu a hodně se mi zadařilo na posledních třech turnajích, tak bych se teoreticky určitě dostal na finálový Players Championship. Plus kdybych nahrál těch bodů víc, tak bych si možná zajistil mistrovství světa rovnou ze žebříčku. Takže těch možností je tam hodně,“ vysvětluje Karel Sedláček před závěrem šipkařské sezony.