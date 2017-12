'Když nebude český rekord, bude to špatné,' říká před mistrovstvím Evropy sebevědomý plavec Micka

Pražský plavec Jan Micka má na čase, aby mezi seniory prokázal svůj talent. Dvaadvacetiletý kraulař, který přes rok trénuje v Podolí, je jedním z hlavních adeptů na medaili na blížícím se mistrovství Evropy v krátkém bazénu. Jenže, má to jeden háček. Ve srovnání s mistrovstvím světa se Mickovi konkurence moc nezměnila. Praha 12:00 6. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český plavec Jan Micka | Foto: Reuters

Oproti světovému šampionátu v dlouhém bazénu, považovaného za největší událost po olympijských hrách, může ve finálové osmičce chybět pouze Australan Horton. Jinak budou v bazénu stejní o, jako předtím a Micka tak bude mít před sebou v podstatě stejně těžký úkol jako v létě v Budapešti, kde skončil osmý.

„Rád bych byl do osmého místa, ale hlavně s tím, aby byl nový český rekord. Když neudělám český rekord, tak to bude špatné. Chci si osobáky opravdu posunout a udělám všechno pro to, abych to zvládl,“ prokazuje těmito slovy Jan Micka, že je plavcem se vším všudy.

Tedy, že výsledné umístění je pro něj až na druhém místě, protože hlavní je čas, který zatím není na úrovni, kterou plavou medailisté. Pro Micku je to o to těžší, že nemá tak silné obrátky, takže v krátkém bazénu by mohl trochu ztrácet. Ale v uplynulých měsících naplaval při trénincích stovky kilometrů a zvládl i ošemetnou národní kvalifikaci. Limit na šampionát mohl splnit jen o jednom víkendu při republikovém šampionátu.

„Pro mě jsou ty limity relativně v pohodě, měl bych to zaplavat. Ale třeba když jsme plavali na plzeňských sprintech, tak jsem plaval až dvě vteřiny za tím limitem. Skoro už jsem si říkal, že to nedám, ale pak jsem si řekl, že každý rok plavu systematicky. Limity tam padly, tak jsem spokojený,“ vysvětluje český šampion, který se představí v úvodu šampionátu.

Tam ho hned vzápětí čekají rozplavby i případná semifinále a finále na obou tratích, které si napsal.

„Lepší kombinace není, ale na druhou stranu tohle je i na dlouhé Evropě. Plaval jsem to dva roky zpátky. Na čtyřstovce jsem byl sedmý, na patnáctistovce jsem byl čtvrtý. Jsem už na to v podstatě zvyklý a věřím, že mi to nebude dělat problémy,“ vysvětluje Jan Micka.