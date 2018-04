Když proti vám jde vlastní tým. Někteří závodníci Formule 1 doplácejí na týmovou režii

„Fernando je rychlejší než ty," slyšel ve Velké ceně Německa v roce 2010 Felipe Massa.

V té době byl Brazilec v čele závodu a pokud by nepřišla připomínka z týmového rádia, velmi pravděpodobně by vyhrál. Ale jeho týmový kolega Fernando Alonso měl v celkové klasifikaci více bodů, a tak Ferrari ve snaze získat titul podpořilo Španěla.

Velkou cenu Číny vyhrál Ricciardo. Verstappen připravil Vettela o stupně vítězů Číst článek

„Žádný týmový rozkaz nepřišel. Bylo to moje rozhodnutí, protože jsem na tvrdé sadě pneumatik ztrácel rychlost,“ hájil pak po závodě zájmy týmu viditelně frustrovaný Massa.

Alonso v té sezoně ale titul nakonec nezískal, takže brazilský pilot zbytečně přišel o dvanácté vítězství v kariéře. Ještě větší skandál vzbudilo ale rozhodnutí týmu Renault ve Velké ceně Singapuru roku 2008.

„Tým Renault prostřednictvím svého šéfa Flavia Briatoreho a technického šéfa Pata Symondse nařídil svému mladšímu závodníkovi Nelsonu Piquetovi mladšímu, aby v určité chvíli závodu naboural do zdi a tím pádem na závodní dráhu musel vyjet safety car. Načasování safety caru následně pomohlo týmové jedničce Fernandu Alonsovi k tomu, aby se stal vítězem závodu,“ vzpomíná automobilový závodník a expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

'Nevidím na to, co se děje vzadu.' Räikkönen v Bahrajnu při zastávce v boxech zranil mechanika Číst článek

V posledních letech se týmová režie objevuje hlavně u Ferrari a doplácí na ni Kimi Räikkönen.

„V letošní sezoně se to asi nejvíc projevilo v Číně, kdy Ferrari naplánovalo Räikkönenovi strategii, která pro něj nebyla nic moc a měla spíš pomoct Vettelovi. A to tím, že měl Kimi Räikkönen brzdit Vettelovy soupeře. Projevuje se to celkem často,“ říká Jakub Knoll.

Pikantní je, že Räikkönen je považován za jednoho z nejlepších pilotů současnosti a právě pro Ferrari získal poslední individuální titul mistra světa. Přesto ve dvojici se Sebastianem Vettelem plní roli týmové dvojky. Jestli bude finský pilot i nadále bojovat nejen se svými soupeři, ale opět i s vlastním týmem, to uvidíme už tento víkend při Velké ceně Ázerbajdžánu.