Kettunen v roli kouče české florbalové reprezentace zahájil čtvrtým místem na Světových hrách

Čeští florbalisté se na Světových hrách o překvapení v souboji o bronz proti úřadujícím mistrům světa nepostarali. Finům podlehli ve Vratislavi i podruhé - tentokrát 0:2. Trenér české reprezentace Fin Petri Kettunen se na Světových hrách představil jako hráč v roce 1997 v Lahti. Vratislav 18:00 30. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští florbalisté skončili na Světových hrách čtvrtí. | Foto: Martin Flousek | Zdroj: Český florbal

Svěřenci finského kouče české reprezentace Petriho Kettunena dlouho drželi s favoritem krok i bezbrankový stav. I díky tomu, že v úvodní třetině vychytal po poradě s trenérem trestné střílení Savonena brankář Lukáš Bauer.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Florbalisté byli na Světových hrách čtvrtí.

„Konkrétně na hráče mi nic neříkal, protože oni to do poslední chvíle ztajili. Říkal jen, ať jsem v brankovišti hodně agresivní a případně jdu do hráče a nenechám se rozhodit,“ uvedl Bauer pro Radiožurnál.

Také následné oslabení čeští florbalisté zvládli, ale to další v 7. minutě druhé části už ne, protože chvíli před jeho koncem se dokázal prosadit před brankovištěm nikým nehlídaný Lamminen, gólman Lukáš Bauer mohl jen zalitovat.

„Bohužel jsme si nepokryli střed. Ve třetí třetině čas rychle utíkal, pořád se nic nedělo ani na jedné straně. Najednou bylo pět minut do konce a byli jsme ve stejné situaci jako v prvním a třetím zápase, to už jsme do toho museli jít vabank.“

Češi mohutně povzbuzováni publikem, ve kterém seděly desítky dětí z florbalového klubu Bohemians, se snažili o vyrovnání ale pokusy Němečka, Dóži, Beneše ani Jendrišáka v síti neskončily. A při závěrečné hře bez brankáře, i když sami měli další šance, znovu inkasovali na konečných 0:2.

Ukázkový sport

„Zklamání je to samozřejmě obrovské, protože na Světové hry jsme se podívali poprvé. Kluci už to hráli někdy před dvaceti lety jako ukázkový sport. To ještě někteří nebyli skoro ani na světě,“ říkal šestadvacetiletý Lukáš Bauer, kterému tenkrát bylo šest, a těžko si tak jako většina jeho spoluhráčů něco z toho turnaje může pamatovat.

Trenér české florbalové reprezentace Petri Kettunen | Foto: Martin Flousek | Zdroj: Český florbal

To jejich finský trenér Petri Kettunen odbývající si ve Vratislavi premiéru na lavičce českého národního týmu, byl v Lahti v roce 1997 ve výběru Suomi na hřišti u toho. Teď se na Světové hry vrátil jako kouč a své hráče za čtvrté místo pochválil.

„Jsem rád, že s těmihle kluky můžu pracovat. S výkony na turnaji jsem spokojený, stejně jako s týmovým duchem. Nikdo nic nevypustil, všichni bojovali. Odehráli jsme čtyři dobré zápasy, i když jsme s Finy dvakrát, a se Švédy v semifinále prohráli,“ říkal šestačtyřicetiletý Kettunen, kouč posledních mistrů světa Finů.

Krize v zakončení

„Na top úrovni rozhodují maličkosti a my nedokázali dát víc gólů než ti top soupeři. Musíme na tom zapracovat a posunout naši hru zase o kousek dál, abychom příště byli připravení ještě lépe.“

„V podstatě ty důležité zápasy se lehce opakovaly. Tím výkonem na hřišti to nebylo až tak špatné, ale bohužel jsme zápasy nedokázali zlomit na naší stranu, protože jsme byli špatní v zakončení. Není možné, abychom v důležitých zápasech dali dva, nebo teď žádný gól. To je asi největší bolest,“ souhlasil s trenérem Kettunenem kapitán týmu Matěj Jendrišák.

„Myslím, že neproduktivita je čistě v nás. Šance jsme měli, možná jsme měli více šancí než Finové, kteří se do toho těžce dostávali, ale dali gól z přesilovky. My jsme v šancích v i šest na pět nedali. Je to furt sport, rozhodují góly. Bohužel, my s tím máme problém.“ A proto budou čeští florbalisté odjíždět z další vrcholné akce zase jako čtvrtí.