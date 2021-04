Durant se po zranění vrátil ve velkém stylu, Brooklyn v NBA převálcoval soupeře téměř o 30 bodů

Basketbalista Kevin Durant se po zranění vrátil do sestavy Brooklynu a pomohl k vysoké výhře 139:111 nad New Orleans. Nets tak uhájili první místo v tabulce Východní konference NBA. Durant, který kvůli zranění vynechal předchozích 23 zápasů, nastoupil z lavičky a za 19 minut stihl 17 bodů při stoprocentní střelbě, 7 doskoků a 5 asistencí. V souboji dvou nejlepších týmů Západu zvítězil Phoenix doma nad Utahem 117:113 po prodloužení. New York 9:09 8. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalisté Brooklynu slaví výhru | Zdroj: Profimedia

Kvůli zraněnému stehennímu svalu NBA postrádala jednu ze svých největších hvězd od 13. února. Durant se ale dal dohromady a ve středu nastoupil v průběhu druhé čtvrtiny.

Teprve podruhé v kariéře tak šel do hry jako náhradník, ihned se ale vše začalo točit kolem něj. Byl u všeho podstatného a měl zásluhu na tom, že už v poločase měl Brooklyn na kontě 79 bodů a dvacetibodový náskok.

Sestřih ze zápasu Brooklyn Nets - New Orleans Pelicans:

Odehrál i velkou část třetí čtvrtiny, pak však za jasného vedení o 35 bodů trenér Steve Nash šetřil opory a dal větší prostor hráčům z lavičky.

„Čekal jsem, že do toho půjdu tímto způsobem. Rozhodně jsem se nechtěl vracet nějak pomalu, ale rovnou do toho skočit a být lídrem,“ řekl Durant. „Jakmile šel do hry, tak nás úplně přehráli. Naše obrana byla absurdní. Prostě nás s Durantem přejeli,“ připustil trenér soupeře Stan Van Gundy.

Zion se vyrovnal legendě

Nejlepším střelcem Brooklynu, který postrádal zraněného Jamese Hardena, byl s 24 body Kyrie Irving. LaMarcus Aldridge přidal 22 bodů. V dresu Pelicans zapsal jen 16 bodů Zion Williamson, který tak přišel o sérii 25 zápasů s alespoň 20 body a úspěšností střelby přes padesát procent. Pouze tak vyrovnal Shaquilla O'Neala, který dosud držel tento rekord.

Po pětizápasové absenci se do hry vrátil i nejlepší střelec soutěže Bradley Beal a 26 body pomohl Washingtonu k vítězství 131:116 nad Orlandem. Russell Westbrook k tomu přispěl svým 20. triple doublem sezony za 23 bodů, 15 asistencí a 14 doskoků.

Velkou bitvu nabídl souboj o krále Západu. Phoenix v něm udolal lídra z Utahu a po sedmém vítězství za sebou na něj z druhého místa ztrácí už jen dvě výhry a má zápas k dobru.

Suns mohli rozhodnout už v normální hrací době, kdy vedli o 13 bodů a těsný náskok drželi i v koncovce, ale poslední tři střely minuli a Utah díky Donovanovi Mitchellovi deset sekund před koncem srovnal.

V prodloužení si ale vzal slovo Devin Booker a sedmi body a asistencí řídil vítězství. Booker měl celkem 35 bodů, přestože netrefil ani jednu trojku. Chris Paul přidal 29 bodů a 9 asistencí. Utahu nepomohlo ani Mitchellových 41 bodů.

Výsledky NBA:

Atlanta - Memphis 113:131, Boston - New York 101:99, Brooklyn - New Orleans 139:111, Denver - San Antonio 106:96, Houston - Dallas 102:93, Indiana - Minnesota 141:137, Oklahoma City - Charlotte 102:113, Orlando - Washington 116:131, Phoenix - Utah 117:113 po prodl.