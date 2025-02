Durant překonal v utkání s Memphisem metu 30 tisíc bodů v NBA, Phoenix ale prohrál

Basketbalista Kevin Durant se stal osmým hráčem historie NBA, který překonal hranici 30 tisíc nastřílených bodů. Povedlo se mu to v utkání s Memphisem, ani jeho 34 bodů však nepomohlo Phoenixu odvrátit porážku 112:119. New York 8:32 12. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kevin Durant se stal osmým hráčem historie NBA, který překonal hranici 30 tisíc nastřílených bodů | Zdroj: Reuters

Durant potřeboval dát 26 bodů. Když se mu to podařilo, sklidil v přestávce po třetí čtvrtině velké ovace od fanoušků Phoenixu. „Je neskutečné, co dokázal. Je to výjimečný hráč a výjimečný člověk,“ řekl trenér Suns Mike Budenholzer.

Na 30 tisíc bodů potřeboval Durant odehrát 1101 zápasů. Pouze dvě hráčům v historii se to povedlo rychleji a to Michaelu Jordanovi v 960. zápase a Wiltu Chamberlainovi v 941. zápase.

Hranici 30 tisíc bodů pokořili také Kareem Abdul-Jabbar, LeBron James, Karl Malone, Kobe Bryant a Dirk Nowitzki.

Radost mu však pokazila už pátá porážka Suns z posledních šesti zápasů. Memphis měl duel pod kontrolou a vedl už o 19 bodů. Durant sice ve druhé čtvrtině dělal, co mohl a dal v ní 17 bodů, dobře hrající Memphis přesto udržoval dvouciferný náskok a nedovolil Suns se vrátit do utkání.

The legacy of Kevin Durant continues.



▪️ 30K Career Points

▪️ 15x All-Star

▪️ 11x All-NBA

▪️ 4x Olympic Gold Medalist

▪️ 2014 NBA MVP

▪️ 2x NBA Champion

▪️ 2x NBA Finals MVP

▪️ 2x All-Star Game MVP

▪️ 4x Scoring Champ

▪️ 2008 ROTY pic.twitter.com/CrIU1ziri1 — Phoenix Suns (@Suns) February 12, 2025

Toronto překvapivě zdolalo Philadelphii 106:103, poté co v poslední minutě a půl ubránilo těsné vedení, které zařídil zejména Scottie Barnes 33 body a 10 doskoky.

Sixers dvě minuty před koncem srovnali na 103:103, ale vzápětí se Raptors znovu dostali do těsného vedení a to už uhájili, jelikož Philadelphia minula čtyři střely a navíc v jednom útoku ztratila míč, když Joel Embiid místo volné trojky najížděl pod koš a míč neudržel.

Karl-Anthony Towns nastřílel 40 bodů a dotáhl New York k vítězství 128:115 nad Indianou. Pomohl mu také Josh Hart s 30 body. Knicks tak vyhráli poosmé z posledních deseti zápasů.

Jasnou záležitostí byl souboj Detroitu s Chicagem, v němž Pistons vedli dokonce už o 49 bodů a nakonec zvítězili 132:92. V poločase bylo skóre 71:29, což bylo nejvyšší poločasové vedení v historii Detroitu a zároveň vyrovnaná nejvyšší poločasová ztráta v historii Chicaga.

Výsledky NBA: Philadelphia - Toronto 103:106, Indiana - New York 115:128, Chicago - Detroit 92:132, Phoenix - Memphis 112:119.