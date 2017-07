Kickboxerka Mašková ovládla Světové hry. Chci další velká vítězství, říká po finále

„Je to v pořádku, protože za to, co jsem prohlásila, bych si v tu ránu udělila pár facek, takže jsem ráda, že jsem si to obhájila. Za celou kariéru jsem nevyhrála takhle velký šampionát, teď poprvé na Světových hrách je to úžasný pocit. Těším se, až to oslavím,“ řekla ve Vratislavi Radiožurnálu Sandra Mašková. Šťastná, že splnila to, co před odjezdem avizovala.

Mašková zpočátku vyrovnaný souboj rozhodla v závěru a Turkyni porazila stejně jako na loňském mistrovství Evropy. "Mám výhodu, že jsem na tom dobře fyzicky, takže souboje vydržím až do konce, i když soupeřky už nemohou," napsala Mašková na web českého týmu.

Na turnaji vyhrála tři zápasy. Ve čtvrtfinále porazila 2:1 Italku Amal Whabyovou, v semifinále stejným poměrem domácí Malgorzatou Dymusovou.

"Bolí mě úplně všechno. Turnaj to byl strašně těžký, pro mě byl jen velký rozdíl v tom, že jsem z něho vyšla poprvé jako vítěz. A věřím, že to nebylo naposledy. Byl to mezistupeň, chci další velká vítězství," dodala Mašková, jež triumfem ve Vratislavi napodobila vodního lyžaře Adama Sedlmajera.