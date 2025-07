Knedla poplave na šampionátu o finále, k postupu potřebuje vylepšit český rekord. ‚Šanci mám,‘ říká

Když šel Knedla na start a viděl, že v předchozí rozplavbě se jeho soupeři dostali pod jeho vlastní český rekord, trochu ho zamrazilo.

„Bylo to děsivé. Věděl jsem, že to nebude jednoduché, takže jsem se snažil udržet čistou hlavu. Dopadlo to hezky, 12. místo těsně za osobákem a českým rekordem. Pro mě je to super začátek závodu,“ říká vyčerpaný Miroslav Knedla.

Po obrátce se dostal hodně blízko kraje dráhy a musel si hlídat, aby se od ní při záběrech neodrážel. „Bývá to většinou v pohodě. Asi nikdy jsem neviděl diskvalifikaci za to, že se někdo dotkne drah. Pokud do toho ale plavec jenom narazí nebo je vidět, že ho to spíš zpomaluje, tak to je většinou úplně v pohodě a nikdo to neřeší,“ vysvětluje český plavec.

Potřebný český rekord

Náraz do dráhy Knedlu často zbrzdí. Odpoledne, kdy zpravidla předvádí lepší časy, by potřeboval ukázat perfektní výkon bez takovéto chyby. Do finále ho totiž nejspíš posune jen výrazně překonaný český rekord.

„Myslím, že to není daleko. Třeba se to nepovede, ale uvidíme. Už teď jsem spokojený. Sice je mi momentálně úplně zle, ale čas byl super, takže všechno v pohodě. Uvidíme, jak to vyjde. Věřím, že šanci mám,“ tvrdí Knedla.

Zdravotní potíže Horské

Český reprezentant je se svým výkonem zatím spokojený, stejně jako prsařka Kristýna Horská na stovce. I když Horská výrazně zaostala za svým maximem, tak po potížích s kolenem jí to na rozplavání před jejím hlavním startem na šampionátu stačilo.

„Stovku jsem na dlouhém bazénu zaplavala dobře jenom jednou tak, jak bych si představovala. Prostě to nějak neumím. Ve dvoustovce už mám své pohodlné tempo,“ říká Horská.

Pondělní finálový blok začne ve 13 hodin českého času. Miroslav Knedla poplave semifinále znakařské stovky ve 13 hodin a 18 minut.