Knedla těsně nepostoupil do finále na 50 metrů znak. ‚Ke konci už jsem nemohl nohama,‘ přiznal

Plavec Miroslav Knedla nakonec neúspěšně útočil na finále mistrovství světa v Singapuru. Na trati 50 metrů znak zaplaval v semifinále celkově devátý čas a od postupu ho tak dělilo jedno místo. Šance na postup mu zkomplikovalo i nečekané zdržení těsně před startem. Od zpravodaje z místa Singapur 19:04 2. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Knedla v semifinále na 50 metrů znak | Foto: Insidefoto / Alamy | Zdroj: Profimedia

Pouhých 0,08 sekundy vás dělilo od finále na mistrovství světa. Nakonec to těsně nevyšlo s časem, ale kdyby nebyly ranní rozplavby, stejně by to byl český rekord, což je minimálně povzbudivé.

Ano, určitě. Ráno jsem měl perfektní závod, bylo tam fakt minimum nedostatků. A odpoledne to bylo, nechci říct, nepovedené, ale šlo poznat, že ke konci už jsem nemohl nohama, což se pak projevilo na výsledku.



Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy Miroslava Knedly poté, co těsně nepostoupil do finále na 50 metrů znak

Proč jste nemohl nohama, jaký byl rozdíl oproti ránu?

Ráno jsem nemusel trčet ve vodě ještě o 30 sekund déle. Ale to už se tak občas stává. Kolega měl nějaké technické problémy a museli závod před startem pozastavit. Kvůli tomu jsme museli zůstat ještě pár sekund navíc ve vodě a šlo to trošku poznat.

Opravdu vás může pár sekund navíc, kdy kopete nohama mimo startovní blok, takto rozhodit?

Neřekl bych, že mě to rozhodilo mentálně, ale když je člověk zahřátý a připravený hned startovat, a musí ještě trčet několik sekund navíc ve vodě, jde to poznat, ještě když to člověk nečeká a nepočítá s tím. Ale i přesto si obecně myslím, že to je super výsledek, mám za sebou super závody a bude se mi na ně dobře vzpomínat.