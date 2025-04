Bryantův debutový dres v Lakers se vydražil za 153 milionů. Je čtvrtým nejdražším v historii

Jde o čtvrtý nejdražší při zápasech nošený dres v historii. Za víc se vydražil dres Diega Maradony ze světového fotbalového šampionátu v roce 1986 (204 milionů korun), dres Michaela Jordana z finále NBA z roku 1998 (221 milionů korun) a rekord s 526 miliony patří baseballovému dresu Babea Rutha ze třetího zápasu Světové série MLB (Major League Baseball) v roce 1932.

Pětinásobný vítěz NBA Bryant v dresu nastoupil v nováčkovské sezoně 1996/1997 minimálně k sedmi zápasům. Včetně debutu v přípravě i v základní části NBA.

Sotheby's sold Kobe Bryant's first game-worn NBA jersey for $7 million at auction. It is the 2nd highest price ever for an NBA game-worn jersey after the $10.1 million paid for Michael Jordan's 1998 NBA Finals one. pic.twitter.com/b6qIwOvsEP