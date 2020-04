Z Bryantovy smrti viní majitele vrtulníku. Vdova legendy ho zažalovala, přidaly se i další rodiny

Další rodiny se připojily ke vdově po basketbalové legendě Kobem Bryantovi Vanesse a podaly žalobu na majitele vrtulníku, v němž v lednu zahynulo devět lidí. Provozující společnosti vyčítají nedbalost a nezodpovědnost. Los Angeles 14:11 22. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podobizna Kobeho Bryanta a jeho dcery Gianny, kteří zahynuli během nehody ve vrtulníku | Foto: Kyle Grillot | Zdroj: Reuters

Bryant, jeho třináctiletá dcera a dalších sedm osob přišlo o život v neděli 26. ledna. Cestou na dívčí basketbalový turnaj helikoptéra v hustých mracích narazila do svahu kopce poblíž Los Angeles. Havárii nikdo nepřežil.

Vanessa Bryantová zažalovala majitele vrtulníku měsíc po tragédii a oznámila to v den, kdy se s bývalou hvězdou Los Angeles Lakers přišly do haly Staples Center rozloučit tisíce lidí. Rodinní příslušníci dalších čtyř obětí podali žalobu o víkendu.

Může za to nedbalost, tvrdí

Podle Vanessy Bryantové za havárii mohla nedbalost a neopatrnost pilota Ary Zobayana. Podle ní byl zodpovědný za to, že let vzhledem k počasí nezrušil. Úřady zatím nemají důkazy, že by nehodu způsobila závada na stroji.

Na palubě s pilotem, Bryantem a jeho dcerou byly dvě Gianniny spoluhráčky, jejich rodiče a asistentka trenéra.