Oba české beachvolejbalové páry slaví třetí výhru na mistrovství světa a čekají je vyřazovací boje

Oba české beachvolejbalové páry zvládly svá závěrečná vystoupení v základních skupinách na mistrovství světa ve Vídni vítězně. Kristýna Hoidarová Kolocová s Michalou Kvapilovou porazily rakouskou dvojici ve třech setech. Druhý český pár, jež tvoří Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou, zvládl ve dvou sadách vyhrát nad finskými soupeřkami. Aktualizováno Vídeň 17:30 31. 7. 2017 (Aktualizováno: 17:50 31. 7. 2017)

První české dvojici v utkání už o tolik nešlo – díky dvěma výhrám z předchozích duelů měly Hoidarová Kolocová s Kvapilovou postup ze skupin zajištěn. První sada zápasu proti domácím volejbalistkám nabídla neskutečné drama – ani jeden z týmů na kurtu nedominoval a úvodní předlouhý set utkání tak skončil výsledkem 31:29.

Průběh druhého setu byl už o poznání jednoznačnější a bohužel pro český pár ho ovládly domácí reprezentantky. Schwaigerová a Schützenhöferová druhou sadu získaly poměrem 21:13 a o vítězi zápasu tak muselo rozhodnout závěrečné dějství.

To se povedlo lépe českému páru a Kolocová s Kvapilovou zkrácený třetí set vyhrály 15:7. Svou skupinou tak české duo prošlo bez jediného zaváhání a po třech výhrách míří do vyřazovacích bojů světového šampionátu z prvního místa.

„Postoupily jsme první ze skupiny, neprohrály jsme zatím zápas, což je dobrý začátek, ale v play-off můžeme dostat úplně kohokoliv. A i ti třetí jsou silní soupeři. Nikdo neříká, že jsme první, tak to znamená, že budeme mít snazší los. Může se stát, že bude těžký, takže jsme zvědavý, co dostaneme. A určitě se na to dobře připravíme s naší trenérkou Lenkou Háječkovou,“ řekla Radiožurnálu Kristýna Hoidarová Kolocová, která je zvědavá, koho jim los určí pro středeční první kolo play off.

Svůj závěrečný duel v rámci bojů ve skupinové fáze čekal od sedmnácti hodin i na druhý český pár. Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou si s finskou dvojicí Lahtiová - Lehtonenová poradily pohodlně ve dvou setech a na oba české páry tak po ovládnutí základních skupin čeká play-off.

Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou dokonce prošly skupinovou fází šampionátu bez ztráty setu. V úterý je čeká volný den před play-off a podle Nausch Slukové je určený hlavně k odpočinku.

„Má být asi čtyřicet stupňů, takže si myslím, že asi vyrazíme do posilovny. Nebudeme celý den válet, ale na druhou stranu využijeme odpočinku, abychom se trošku vypnuly a nastartovaly se na pokračování turnaje,“ řekla Radiožurnálu.

Mistrovství světa v plážovém volejbalu ve Vídni:

Skupina F: Hermannová, Nausch Sluková (6-ČR) - Lahtiová, Lehtonenová (19-Fin.) 2:0 (8, 17)

Skupina L: Hoidarová Kolocová, Kvapilová (13-ČR) - Schützenhöferová, Schwaigerová (12-Rak.) 2:1 (29, -13, 7)