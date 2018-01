Rallye Dakar: Kolomý třetí, Loprais etapu nedokončil, Prokopa zdrželo vyhrabávání

Aleš Loprais s kamionem Tatra 4. etapu Rallye Dakar nedokončil a v soutěži zřejmě nebude pokračovat. Vítěze úvodní etapy zastavily technické problémy a následná havárie v dunách.

"Poslal jsem Queenu do jednoho trychtýře, který bychom za normálních okolností lehce zvládli, ale v dané konstalaci to prostě nevyšlo. Sesunula se z prudké duny, měl jsem plyn na podlaze, ale výkon tam nebyl. Protiduna byla velmi strmá ale pád byl relativně do měkkého, takže nás nic kromě duše nebolí," rozloučil se Aleš Loprais na facebooku s nadějemi na dobrý výsledek.