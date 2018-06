Komentování v sedmi jazycích. K povedenému mistrovství Evropy přispívají i moderátoři

Sami žádnou medaili nezískali, ale pochval nasbírali možná stejně jako úspěšní vodní slalomáři. Fanoušci a domácí i zahraniční závodníci je v pražské Troji běžně zastavují a děkují jim, jakou na mistrovství Evropy pomáhají vytvořit atmosféru. Jde o moderátory Daniela Stacha a Miroslava Lence. Praha 10:29 3. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Praze. | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

V češtině i angličtině komentují běžně, ale k tomu občas přidávají i další řeči.

„Plynně komentujeme v češtině a angličtině, standardně přidáváme francouzštinu a někdy taky němčinu. Pro tenhle závod mistrovství Evropy jsme ještě speciálně přidali polštinu, slovinštinu a také ruštinu,“ vypočítává Daniel Stach.

Stach s Miroslavem Lencem diváky udivují až encyklopedickou znalostí jednotlivých slalomářů, odborností (sami dříve závodili) i sladěností. Vždyť se znají skoro 20 let, provázejí společně desítkami akcí ročně v čele s Pražským maratonem a kdysi seděli i v jedné deblkanoi.

„My jsme spolu startovali na mistrovství republiky žáků v roce 2000 v Hynkově, a to právě v kategorii C2. To je taková zkušenost, která nás spojuje, co se týká divoké vody,“ říká Lenc a dodává, že bronzovou medaili, kterou tehdy vyhráli, mají dodnes pověšenou v pokoji.

V neděli budou zase ve hře přece jen významnější medaile a Miroslav Lenc s Danielem Stachem o ně nebudou bojovat, ale budou o nich mluvit a pak vyhlašovat jejich nové majitele. Snad jich bude co nejvíc českých jako v sobotním programu.