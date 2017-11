Koně čečenského prezidenta Kadyrova kvůli sankcím uvízli v Česku, jejich potomci už vyhrávají

Protiruské sankce v zemích Evropské Unie mají i nečekané dopady. V České republice kvůli nim totiž "uvízli" dostihoví koně prezidenta autonomní čečenské republiky Ramzana Kadyrova. Pro něj nepříjemná situace ale pomohla českým chovatelům a na zdejších dráhách tak už vítězí potomci koně, který vyhrál i ve Spojených arabských emirátech. Krabčice 14:36 3. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Čečenské autonomní republiky Ramzan Kadyrov. | Foto: Government.ru, Creative Commons Attribution 4.0

Hřebec Mikhail Glinka vyhrál v pěti letech rovinový dostih v Dubaji a pár měsíců poté dorazil do Čech jako kůň s velkou budoucností. Jeho majitel Ramzan Kadyrov měl s ním i s dalšími elitními plnokrevníky smělé plány, ale v roce 2014 mu je překazily protiruské sankce Evropské unie a koně od té doby nesmějí opustit území České republiky.

„Říkal mi, že je naštvaný. Jakmile se sankce zruší, tak půjdou koně do Ruska. Přitom si tady chtěl vybudovat základnu, aby odsud jeho koně měli vyrážet na velké dostihy po Evropě. Teď je znechucený,“ říkal před dvěma lety zklamaný trenér Arslangirej Šavujev, který v Krabčicích pod horou Říp koně čečenského vůdce připravuje.

Protože ale v Česku skvělí plnokrevníci nečekaně uvízli na delší dobu, získal zdejší chov dva výborné plemeníky.

„Je to shoda náhod, že to takhle bylo a koně nemůžou vycestovat. Měli jsme to štěstí, že zůstali tady,“ přiznává chovatel krabčické stáje Darhorse Karel Kovář, že hlavně Mikhail Glinka hodně zvedl kvalitu zdejších hříbat a potomci desetiletého hřebce už vítězí na českých drahách.

Až skončí, těžko se bude hledat náhrada

„Z potomků, kteří vyběhli, už má na dráze první dvouleté a skoro všichni vyhráli,“ říká Karel Kovář.

Jestli ale budou koně Ramzana Kadyrova i dál shodou náhod pomáhat českému chovu anglického plnokrevníka, je ale podle Karla Dvořáka tak trochu věštěním z křišťálové koule. Konec sankcí je zatím v nedohlednu.

„Předbíhali bychom. Sankce zatím platí, takže vycházíme z toho, co je. Dokud budou, budou tu i ti plemeníci. Až skončí, tak se za ně těžko bude hledat rovnocenná náhrada,“ doplňuje Karel Dvořák, který se po horou Říp stará o to, aby v Česku odchovaní koně dokázali v dostizích konkurovat drahým zahraničním importům.