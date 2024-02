Konec plavecké stálice. Kubová má ve sbírce zlato z evropského šampionátu a bronz z mistrovství světa

„Skoro celé vyhlášení jsem probrečela, tak mi to dojde asi až s odstupem času. Je to ale úžasné a vůbec jsem to nečekala.“ říkala česká plavkyně.

Telefonický rozhovor z Eindhovenu byl v roce 2010 tím prvním, ve kterém Simona Kubová líčila své pocity z medaile na šampionátu. A pak jich přibývalo, na podzim 2012 odjela z mistrovství světa ve francouzském Charters se čtyřmi medailemi.

„Je to pro mě úplně nová zkušenost a pozice. Možná to mělo důsledek, že se mi ve finále stovka tolik nepovedla, ale dvoustovka mi to vynahradila. Byl to můj desátý start během čtyři dní,“ líčila tehdy už matadorka Kubová.

Doba bronzová

O pár týdnů později vybojovala svůj hlavní úspěch, tedy bronz na mistrovství světa v krátkém bazénu. „Je to hodně husté, protože jsem byla třikrát třetí na mistrovství Evropy a teď jsem najednou třetí na mistrovství světa. Další bronz do sbírky, ale je to skvělá bomba a vůbec jsem to nečekala.“

A svoje nejúspěšnější období v kariéře uzavřela svým jediným titulem mistryně Evropy na padesátce v krátkém bazénu v roce 2013. Její plavecké výsledky pak byly nahoru dolů. Horší časy střídala s finálovými účastmi, které už ale nikdy nebyly na medaili.

Konec kariéry zvažovala delší dobu, nejprve ji v pokračování přesvědčil vznik Mezinárodní plavecké ligy, potom posunutí olympijských her v Tokiu o rok. Tam už tušila, že se do Paříže nepodívá a se slzami v očích po doplavání říkala: „Odjížděla jsem sem určitě s jinými ambicemi. Hlavně na stovku, protože dvoustovka byla jen doplňková. Stovka mi nevyšla podle představ a táta říkal, že uvidím, jak se budu cítit, a že se nebude zlobit, když na dvoustovku nenastoupím. Zároveň jsem si říkala, že je to můj poslední olympijský start, možná i jeden z posledních v plavecké kariéře, tak by stálo za to si to zaplavat. Je to hodně smutné, že dvacet let mého života bude najednou končit.“

O konci aktivní kariéry se rozhodla ve svých 32 letech.