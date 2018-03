Konec před branami Final Four. Basketbalistky USK prohrály s Jekatěrinburgem i podruhé

České šampionky budou poprvé od roku 2014 chybět v bojích o medaile, naopak Jekatěrinburg je mezi čtyřmi nejlepšími celky pojedenácté za sebou.

Zatímco v Rusku Pražanky prohrály o 27 bodů (70:97) zejména po nepovedeném úvodu, v domácí odvetě dlouho předváděly výrazně lepší výkon. Oproti minulému týdnu zachytily počátek zápasu a byly favoritovi vyrovnaným soupeřem, přestože postrádaly zraněnou Američanku DeWannu Bonnerovou.

Dobrou práci pod košem odváděla Marija Režanová, která statečně vzdorovala možná nejlepší pivotce současnosti Brittney Grinerové. Stejně tak dobře bránila kapitánka Kateřina Elhotová hrdinku prvního duelu Mayu Mooreovou. V útoku se dařilo španělským rozehrávačkám Leticii Romerové a Martě Xargayové.

Hráčky USK držely naději na výhru a návrat série do Ruska k rozhodujícímu třetímu zápasu až do třetí čtvrtiny. Pak ale soupeř přitvrdil v obraně, domácím se přestalo dařit v útoku a jejich ztráta narostla do dvouciferných čísel.

Zatímco na Pražankách bylo vidět, že přestávají věřit ve vítězství, Rusky naopak nabraly sebevědomí a zbytek utkání bez problémů kontrolovaly.

Čtvrtfinále Evropské ligy basketbalistek - 2. zápasy:

ZVVZ USK Praha - Jekatěrinburg 54:73 (20:19, 32:38, 40:53)

Nejvíce bodů: Xargayová 13, Zahuiová a Režanová po 9, Kateřina Elhotová a Romerová po 8 - Meessemanová 17, Grinerová 15, Mooreová 13, Torrensová 11. Konečný stav série: 0:2.