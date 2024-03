Konečně se všechno povedlo podle plánu. Je to nádherné, říká šermíř Beran po nominaci do Paříže

Ve 42 letech už si většina sportovců užívá zasloužený odpočinek po konci závodní kariéry. Tráví čas s rodinou a přemýšlí o trénování nebo funkcionaření. Šermíř Jiří Beran je ale výjimkou - i když už mezi kordisty patří mezi veterány, vybojoval olympijskou vstupenku do Paříže v soutěži jednotlivců i týmů. Praha 16:40 25. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kordista Jiří Beran | Zdroj: Fotobanka Profimedia

I komentátor závodu Světového poháru v Tbilisi připomněl, že Jiří Beran už není nejmladší. A sám dvaačtyřicetiletý český kordista přiznal, že účast na hrách v Paříži dá jeho kariéře krásnou tečku. „Končím profesionální kariéru, proto jsem věděl, že už žádná další šance nebude. Chtěl jsem, aby se mi nominace podařila. Do Paříže chci jet a všechno se to konečně povedlo. Je to nádherné,“ říká Beran přímo z Gruzie Radiožurnálu Sport.

Mezi jednotlivci posunula reprezentačního veterána do Paříže finálová prohra Belgičana Neissera Loyoly, v týmové soutěži zase Česku zajistila vstupenku pod pět kruhů čtvrtfinálová otočka proti favorizovaným Maďarům, kterým nepomohla ani účast úřadujícího mistra světa Tamáse Kocha.

„Je to super úspěch. Kritéria jsou hodně drsná. V Paříži bude startovat jen osm týmů a nám se podařilo něco neskutečného, o čemž jsme snili a pracovali na tom dlouhodobě. Měli jsme formu, štěstí a vše se k nám v pravou chvíli přiklonilo,“ těší Berana.

Česko v obou kategoriích sebralo poslední místenku do Francie. Čtyřčlenné družstvo se na olympijské hry podívá poprvé v samostatné historii, poslední účast přišla ještě za federálních dob v Barceloně 1992. Teď bude kvarteto Jiří Beran, Jakub Jurka, Martin Rubeš a Michal Čupr jedním z osmi účastníků olympijského turnaje. Medaile tedy podle Berana příliš vzdálená není.

„Předvedli jsme, že je v našich silách udělat finále, takže bych se toho rozhodně nebál. V šermu je možné všechno. Půjdeme do toho naplno,“ říká Beran.

A protože v disciplíně fleret prošel do Paříže i bronzový medailista z Tokia Alexander Choupenitch, zažívá český šerm jedno z nejúspěšnějších období v samostatné historii.

„Pozorujeme to všude v tělocvičnách, kde přichází na šerm stále víc a víc dětí. Je krásné, že jim můžeme předávat zkušenosti, které budou nyní okořeněné o účast na olympiádě,“ dodává 16. kordista světa Jiří Beran, který se na letošních olympijských hrách představí v soutěži jednotlivců i týmů.

