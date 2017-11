'Kopec za nic nemůže. Může za to lidská touha a troufalost,' říká horolezec Holeček

Horolezec Marek Holeček patří na právě probíhajícím Mezinárodním festivalu alpinismu v Praze k těm nejobletovanějším celebritám. A není se co divit. Vždyť spolu se Zdeňkem Hákem letos dokázal zdolat alpským stylem jihozápadní stěnu osmitisícového Gašerbrumu I v Pákistánu. A to je něco, nad čím znalci velehor bez pobízení smeknou klobouk. Praha 21:32 25. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marek Holeček | Foto: Martin Melichar

„Tahle krásná hora mi utkvěla v paměti, když jsem probíhal ledovec Baltoro a skončil jsem na ledovci Aburzi, kde na mě tenhle štít juknul. Tak jsem si prvně řekl, že je to hezká hora. Pak si samozřejmě zjišťuji, kdo tam byl, kolikrát tam byl, jestli mě to ještě zajímá. Zjistil jsem si, že ano, že námluvy mohou začít, že ta stěna, která na mě promlouvala, je dodneška panenská,“ vyprávěl pro Radiožurnál Marek Holeček.

Po zdolání všech osmitisícovek pracuje horolezec Radek Jaroš na získání 'Koruny světa' Číst článek

Horolezecké námluvy byly ovšem hodně zdlouhavé a náročné. A je víc než pravděpodobné, že mnozí jiní by na jeho místě dali vysněnému cíli už dávno sbohem. „Bohužel to skončilo až pátým pokusem. Mezi tím přišlo spoustu věcí, které byly extrémně negativní,“ přiznal Holeček.

Pod tato slova si můžeme dosadit čtyři neúspěšné pokusy o výstup provázené mnoha dramatickými situacemi. A také ten nejtragičtější moment - smrt Holečkova parťáka Zdeňka Hrubého. „Udělal to, co vlastně děláme každodenně. Jednu obyčejnou chybu, jenže chyba se v tomto případě trestá. Jeho to stálo život. Před mýma očima odešel na onen svět.“

Laik si nejspíš položí otázku: Má v sobě horolezec, kterého ani tohle neodradí, zakódován nějaký pud sebezáchovy? Je ochoten riskovat za každou cenu?

„Dostával jsem samozřejmě takový background od lidí, jestli zbytečně netahám čerta za ocas. Kopec za nic nemůže. Předesílám, může za to lidská touha a troufalost. Já život miluji a na všechny tyhle věci se pečlivě připravuji. Samozřejmě tam je kus prostoru na improvizaci, to se musí, ale jinak ty věci musí být vymakané do detailu a nenechávat moc prostoru náhodě.“

Vyzbrojen touto životní filozofií chystá se Marek Holeček na další cestu. Jejím cílem bude končina, kterou už onehdy poznával a obdivoval - Antarktida.

„Antarktida je úžasná. Jsou tam úžasná pohoří a za nimi mířím. Jedu si tam zalézt, jedu tam za faunou, která se zdá, že tam není, a přitom tam je bohatý život. Těch tuleňů, velryb, tučňáků, je to prostě úžasné místo a pro lezení jakbysmet. To je teďka na přelomu roku moje další výprava,“ na kterou se vydá Marek Holeček 28. prosince.