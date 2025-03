Největší individuální úspěch v kariéře. Olympijský medailista Jurka bere v Marrákeši stříbro

Jurka se musel do hlavní části probojovat přes kvalifikaci, v níž vyhrál slušných pět ze šesti soubojů. V úspěších pokračoval olomoucký rodák i ve vyřazovací fázi, v níž porazil například i francouzské mistry Evropy a členy týmu z pařížského souboje o bronz Luidgiho Mideltona a Paula Allégreho.

V semifinále Jurku čekal medailista z mistrovství světa a Evropy Davide di Veroli, jenž ho vyřadil letos v lednu ve čtvrtfinále na Grand Prix v Dauhá. Italovi český reprezentant dva měsíce starou porážku oplatil a po vítězství 15:11 postoupil do rozhodujícího souboje. V něm podlehl těsně 14:15 olympijskému šampionovi ze soutěže družstev a bývalému individuálnímu mistru světa Siklósimu.

The 2025 Marrakech Epee World Cup – Men's Individual Final ⚔️

Gergely Siklosi edges out a thrilling 15-14 victory to claim the gold! Jakub Jurka takes home the silver after an incredible battle.



ℹ️ https://t.co/j4ZSSxVw05#FIE #FIEWorldCup #fencingworldcup #fencing… pic.twitter.com/OOvpbYCvi6