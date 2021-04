Nikdo to s námi nekonzultoval, stěžuje si unie sportu na zrušení rozvolňování opatření

Amatérští sportovci dostali naději, že si po delší době znovu zahrají nebo zatrénují společně s ostatními. Jenže jejich očekávání brzy vystřídalo zklamání. Ohlášené rozvolnění koronavirových opatření a možnost setkávání 20 lidí na venkovních hřištích po konci nouzového stavu vzalo ministerstvo zdravotnictví během krátké doby zpět. Kvůli obavám, že se epidemiologická situace začne zhoršovat. Praha 16:14 11. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Venkovní sportování se po krátké naději znovu komplikuje. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Je to skoro dvě stě dětí, do toho samozřejmě chlapi, máme v areálu nájemníky. Je za tím spousta práce to naplánovat, aby tam nedocházelo k potkávání jednotlivých týmů,“ popisuje Radiožurnálu klubový trenér SK Čechie Uhříněves Tomáš Podvín.

A podobně by zřejmě mohla vyprávět celá řada koučů na různých místech. A nemuselo by jít jen o nejrozšířenější fotbal.

Po pátečním oznámení nového ministra zdravotnictví za ANO Petra Arenbergera se ve sportovních klubech začali intenzivně připravovat na návrat, jenže sotva všechno promysleli, už zase mohou plány odkládat.

Jen den na to už se jim ve vysílání Radiožurnálu zmíněný politik omlouval, s tím, že bude respektovat varování mezioborové skupiny pro epidemické situace.

„Vydal jsem nové metodické opatření, které to snižuje na dva. To znamená, že třeba sportování na tenisových kurtech je tak, že se dá hrát na každém kurtu. Chtěl bych se omluvit třeba sportovcům, kteří na příští týden plánovali větší akce,“ říkal Arenberger.

Právě tento názorový obrat a způsob komunikace mnozí kritizují, ozývají se hlavně zástupci nejrozšířenějšího sportu fotbalu, který ještě nerezignoval na dohrání aspoň podzimní části, aby se dali určit postupující a sestupující napříč soutěžemi.

Vadí také Českému olympijskému výboru nebo České unii sportu, jak v polední publicistice na Radiožurnálu vysvětloval generální sekretář této organizace Jan Boháč.

„Zatím s námi nebo se sportovním prostředím tu věc nikdo nekonzultoval, proč proběhla ta změna z dvaceti lidí na dva. Pouze v médiích jsem se dočetl, že to bylo konzultováno s epidemiology, což je samozřejmě v pořádku. Ale nebylo to konzultováno s druhou stranou. Ani epidemiologové možná nevědí, jaké jsou možnosti ve sportu, aby byly jejich obavy rozptýleny,“ vysvětluje Boháč.

„Teď se bavíme pouze o venkovních sportovištích a navíc doporučujeme, abychom se bavili hlavně o mládeži,“ dodává Boháč.

„Má to dva aspekty. Podívejme se na to z pohledu škol. Ve školách začínají první dva stupně rotační výuku systémem pět dní ve škole, devět dní karanténa. S testy a v homogenních skupinách. Ani v jedné škole se různé kolektivy nepotkají. Kdyby potom měly děti chodit odpoledne na trénink, tak by to u epidemiologického opatření ve školách úplně postrádalo smysl,“ vysvětluje ale epidemiolog Rastislav Maďar.

O nových opatřeních, které se týkají i venkovního sportování amatérů po konci nouzového stavu, bude vláda jednat v pondělí.