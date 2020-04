Organizátoři řeší kompenzace za zrušené sportovní akce, s vládou jednají zástupci hokeje i biatlonu

Řada pořadatelů různých závodů nebo vedení soutěží žije v nejistotě. Někteří netuší, kdy a jestli vůbec se ještě bude hrát, jiní zase řeší, co se ztrátami způsobenými opatřeními proti šíření koronaviru. Otázkou je, zda se zrovna v téhle době můžou spolehnout na finanční pomoc od státu. Jedním z takových případů je zrušený Světový pohár v biatlonu v Novém Městě na Moravě. Praha 11:15 13. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Smutný pohled na prázdnou tribunu ve Vysočina Areně. Jediný, kdo měl vstup povolen, byli pořadatelé a zdravotníci. | Foto: David W. Černý | Zdroj: Reuters

Fanoušci během biatlonového Světového poháru v Novém Městě na Moravě stáli v bahně a od tratí je dělilo několik metrů a plot, tribuny na stadionu zůstaly prázdné, biatlonisti přišli o skvělou atmosféru a pořadatelé zase o pořádný balík peněz, téměř o 50 milionů korun.

„Samozřejmě to řešíme. Proběhlo jednání mezi panem ministrem Plagou a panem Hamzou. Myslím, že to dokončí, to je jeho kompetence,“ řekl pak premiér Andrej Babiš (ANO).

Babiš pak sice řekl, že stát bude kompenzovat ztráty vzniklé zákazem účasti diváků, jenže teď o víc než měsíc později tahle záležitost stále není uzavřená.

„Pořád to řešíme. Upřímně řečeno to teď není na to to publikovat,“ vysvětloval před dvěma týdny šéf organizačního výboru Jiří Hamza. Od té doby se mnoho nezměnilo a v příštích dnech prý bude znovu jednat s představiteli státu o dalším postupu.

V neděli večer se alespoň fanoušci dozvěděli, jak mohou se zakoupenými vstupenkami naložit. Lístky mohou buď přímo vyměnit a na závody do Nového Města se podívat příští rok, nebo si mohou zažádat o vrácení peníze, případně nechat celou záležitost být a podpořit tak pořadatele i Český svaz biatlonu. Vyjádřit se musí nejpozději 8. června.

„Finanční prostředky budou vráceny na základě Vašich požadavků od 1. 5. 2020, kdy doufáme bude dokončeno jednání s Vládou ČR o částečné kompenzaci ztrát ze SP,“ stojí v dopise pro držitele vstupenek.

Další sporty v problémech

Asi vás hned napadne, že v těžkých koronavirových časech, které postihly také českou ekonomiku, bude složité uhradit vzniklé škody, navíc organizátoři biatlonového Světového poháru nejsou v téhle šlamastice zdaleka jediní, vždyť by se o kompenzaci mohli přihlásit i jiní. Připomeňme, že o značnou část příjmů přišly třeba kluby v hokejové extralize.

„Snažíme se vést jednání s vládní agenturou. To je asi to jediné, co můžeme dělat, abychom byli připravení, až se situace trochu zklidní,“ říká Josef Řezníček, ředitel extraligy, jejíž vedení bylo nuceno sezonu předčasně ukončit.

Řada dalších významných soutěží včetně fotbalové ligy nebo různých závodů ještě nebyla definitivně zrušena, někteří stále vyčkávají, jiní zase posouvají termín, třeba jako pořadatelé Pražského maratonu.

„Kdyby se to zrušilo, tak je to pro nás velká rána, protože nás to stálo spoustu času příprav i materiálu. Takže bychom rozhodně řešili možnost nějaké kompenzace. Bohužel, ve sportu jsou v tomhle kompetence dost nejasné, že by tam byla nějaká podpora těchto organizací. Nebude to jen náš případ,“ připomíná ředitel Pražského maratonu Václav Skřivánek to, že se teď může státních peněž jako kompenzace dožadovat řada klubů, oddílů nebo pořadatelů jednorázových závodů. Ale s jakým výsledkem, to je teď nejasné.