Tour de France v době koronaviru. Jedna z variant může být uspořádat závod bez diváků

⏪ Start the week-end right with the wonderful win of Thibaut Pinot up the Col du Tourmalet on the #TDF2019!



⏪ Pour bien commencer le week-end, se remémorer la magnifique victoire de @ThibautPinot au Col du Tourmalet sur le #TDF2019 avec @Continental_fr ! pic.twitter.com/3NFQYEMEst